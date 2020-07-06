Это первый в РФ подобный прецедент.

В России за “оправдание терроризма” впервые в истории страны признали виновной журналистку. Светлана Прокопьева была приговорена к крупному штрафу.

Об этом сообщило “Радио Свобода”, с которым сотрудничает Прокопьева. Уточняется, что изначально прокуратура требовала для журналистки наказания в виде шести лет заключения в колонии общего режима и четырехлетнего запрета на журналистскую деятельность, но в итоге суд ограничился 500 000 рублей штрафа.

Сама Прокопьева уже заявила, что намерена подать апелляцию и добиваться признания своей невиновности.

Поводом для судилища над журналисткой стала ее колонка судили о теракте 2018 года, который совершил семнадцатилетний россиянин Михаил Жлобицкий в Архангельске, в региональном управлении российского ФСБ.

За допущение, что причиной для теракта послужила кремлевская политика Кремля, и что государство может частично нести ответственность за случившееся, против Прокопьевой возбудили дело за оправдание терроризма. Напомним, что подросток, устроивший взрыв, объяснял свой поступок фабрикацией дел и пытками задержанных, которые устраивает ФСБ.

Как ранее сообщал politua, СБУ задержала в Киеве российских провокаторов.