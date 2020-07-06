Россия открестилась от интеграции с террористами “Л/ДНР”

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, Россия якобы пока не собирается интегрировать “Л/ДНР” в свой состав.

Его слова передает Telegram-канал “Вы слушали маяк”. Песков уточнил, что “не имеет данных о каких-либо шагах” в сторону сближения оккупированного Донбасса с РФ.

При этом он отметил, что Кремль планирует и дальше “помогать” оккупированным территориям восточной части Украины, поскольку урегулирования ситуации в регионе якобы нет. При этом Песков подчеркнул, что очень многие члены террористических группировок “ДНР” и “ЛНР” получили российское гражданство.

“Действительно, многие граждане из этих “республик” получили российское гражданство. Решение о предоставлении гражданства было принято сугубо гуманитарными соображениями, когда граждане были по сути отторгнуты своей страной. Что касается шагов де-факто в сторону России, то мне ничего не известно на этот счёт. И в Кремле продолжают назвать эти территории Юго-Востоком Украины”, – сказал он.

Как ранее сообщал politua, у Дмитрия Пескова нашли коронавирус.