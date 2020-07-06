Россия устроила биологическую атаку на страну НАТО?

Проявились последствия «братской помощи» из России. В Италии, где российские военные «спасали» итальянцев, выявлен новый штамм мутировавшего коронавируса.

Не очень хорошие новости намедни пришли из Италии, которая не так давно была одним из лидеров по распространению и смертности от коронавируса, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Так, в регионе Ломбардия на севере Италии был обнаружен новый штамм коронавируса, отличающийся от того, что распространялся по региону с середины января», – пишет военно-политический обозреватель.

Новый штамм вируса SARS-CoV-2 был обнаружен в зоне Бергамо, который стал, по сути, эпицентром распространения коронавируса в Италии и отличается он от более раннего штамма, обнаруженного в районе Лоди и Кремоны, «генетической последовательностью и рядом характеристик». При этом коллективный иммунитет к этому штамму пока отсутствует.

«В мутации вирусов нет ничего удивительного. Это вполне естественный процесс, происходящий вследствие, скажем так, эволюции вируса и его приспособления к новым условиям. Но возникновение нового штамма коронавируса произошло уж как-то слишком быстро и под аккомпанемент не безызвестных многим событиям», – отмечает Коваленко.

«Именно в провинции Ломбардия размещались основные силы российской военной разведки… Ох, извините, оговорился, российских военных медиков, помогавших бороться итальянцам с коронавирусом», – добавил он.

Работа российского контингента велась в не менее чем 90 населенных пунктах, и в основном в их задачи входила так называемая дезинфекция. Вот только чем именно российские дезинфекторы «дезинфицировали» итальянские населенные пункты, в которых впоследствии и был обнаружен новый штамм коронавируса, не всем совсем известно.

«Согласитесь, весьма интересное совпадение», – подчеркивает Коваленко.

Возможно, звучит как очередная конспирология, но напомню одну очень интересную деталь. «Спасать» Италию от коронавируса из России отправились, по сути, создатели легочной чумы, представители 48-го Центрального НИИ Микробиологии МО РФ, главного в России разработчика наступательного биологического вооружения и средств защиты от него, занимающегося оным делом с 1937 года.

Данный институт в период с 2013 по 2019 года, проводил тендерные закупки исключительно в рамках проектов по разработке наступательного биологического оружия.

Причем, свою направленность 48-й ЦНИИ не менял со времен СССР, а именно – разработка геморрагических лихорадок, создание новых боевых вирусов.

А в период с 1962 по 1970 года в институте был разработан ингаляционный метод вакцинопрофилактики легочной формы чумы на основе мелкодисперсного аэрозоля регидративной культуры вакцинного штамма ЕВ.

«То есть, институт вел работа по разработке вирусов, вызывающих легочную чуму», – отмечает Коваленко.

Легочная форма чумы является пневмонией и развивается при заражении человека воздушно-капельным путем его органов дыхания. Другой способ заражения — непосредственное занесение инфекции загрязненными руками или предметами на слизистые оболочки.

«Клинические данные указывали также на возможность заражения через конъюнктиву глаз. Таким образом, способы заражения и клиническая форма течения легочной чумы соответствует способам заражения и форме проявления Covid-19», – подчеркивает Коваленко.

И вот, когда российские «спасатели» покидают «спасенную» Италию, в регионах которые они «спасали» возникает новый штамм COVID-19. Не в Ухане, не в США, не в Великобритании или Бразилии, а именно в Италии, где гостили россияне.

«Делаем выводы, но не столько даже мы, сколько сами же итальянцы», – подытожил Коваленко.