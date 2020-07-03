«К ним едет ревизор!»: в «ЛДНР» ожидаю проверяющих

В «ЛДНР» ожидают приезда московских «проверяющих». Российские кураторы говорят, что ожидаются «специалисты» по работе на блок-постах.

Так называемая местная власть «ДНР» и кураторы российских оккупационных войск обеспокоены предстоящим прибытием «гостей» из Москвы, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Что за гости? Да кто их знает. Сами российские кураторы говорят в кулуарах, что приедет в ближайшее время примерно 25 «специалистов» по вопросам функционирования блок-постов. Естественно, денеэровских блок-постов, где «все хорошо и народ не жалуется», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Откуда ветер подул, они не знают. Но предполагают, что это «гады-украинцы», которые приехали в «ЛДНР», написали кляузы на работу «очень честных, порядочных и интеллигентных работников» «ЛДНР»овских блок-постов.

«Укропы, конечно же, не правы. На блок-постах стоят скрепные ребята, которые только и думают о своем кармане, тьфу – о республике! Поэтому, шмонают не только укропов, но и своих. И заглядывают не только во все сумки, багажники, карманы, но еще и забирают на подвал «для перевоспитания», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«Короче, якобы жалобы пересекающих денеэровские блок-посты докатились до Москвы. Вот оттуда «гости» с погонами и полномочиями и едут», – добавляется в сообщении Telegram-канала.

Другие же люди говорят, что Москва присылает своих специалистов, которые изучат ситуацию, а потом будут ставить на блок-постах свое оборудование. РФ якобы хочет технически оснастить своей техникой блок-посты «ЛДНР» и в автоматическом режиме фото/видео, внешние подступы, вид сверху, сам процесс идентификации человека при пересечении блок-поста и т.п. – все получать в сводный российский центр, откуда и будут руководить блок-постами и их контролировать.

«Например, проезжает какой-то молодой человек через блок-пост, а россияне сразу же дают команду: почему третий раз за год едет сюда-туда, провести тщательный досмотр, провести опрос сотрудниками ФСБ, почему не служит в рядах «ДНР», почему нет российского паспорта, не диверсант ли «Правого сектора» ну и все такие интересные вопросы: не хотите ли вы нам помочь?», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала

Во всяком случае, российские кураторы и «местная власть» с тревогой ожидают приезд московских специалистов.

«А может они уже и прибыли, пока к нам «черепашьим экспрессом» информацию доставляли?», – отмечается в сообщении Telegram-канала

Ну а «военная» часть населения «ДНР» этому радуется. Они предполагают, раз Россия интересуется этим и что-то там хочет сделать, значит «нас не бросают на растерзание укропам, значит мы им нужны, и в скором времени будем в РФ».

«Ну не зря же всех заставляют получать российские паспорта, а это – гражданство России. Значит, нас не отдадут. Вот и радуются», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Только зря они радуются. «Русский мир» он добрый, пока уговаривает и обещает. А когда ты в мышеловке, то будешь делать все, что нужно Кремлю.

«Следует помнить, что в экономическом развитии и процветании оккупированных территорий Россия не заинтересована», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Не для того еще в 2014-2015 годах из «ЛДНР» было демонтировано и вывезено в Россию 19 крупнейших украинских промышленных предприятий и примерно 12 предприятий частично, которые там установлены и работают.

«А все, что осталось на оккупированных территориях, методично уничтожается», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Если эта территория и останется под Россией, то «приднестровский вариант» – не самый худший. Так как истинное назначение захваченных территорий – стать буферной зоной в виде мощной военной базы с казармами для военных, ракетными комплексами, в том числе с ядерными боеголовками, танковыми дивизиями, складами боеприпасов, ГСМ и продовольствия.

«А значит, оккупанта вполне устроит роль Донецка в качестве небольшого гарнизонного городка с развитой обслуживающей инфраструктурой: медики, учителя, ремонтники, коммунальщики, официанты, горничные, «извозчики, артисты и куртизанки»! Радуйся оккупированный Донбасс! Славное будущее тебе уготовано», – резюмируется в сообщении Telegram-канала.