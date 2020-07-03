Зона «русского мира»

Пограничные области России накрыло радиоактивным облаком: определен источник

"Газета.ру"

Об этом заявили в МАГАТЭ.

Радиационное “облако”, которое зафиксировали в июне на российской границе представители скандинавских стран, появилось из-за эксплуатации или обслуживания ядерного реактора.

Об этом сообщается на официальном сайте Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ). Эксперты организации отметили, что выброс радиации не угрожает здоровью людей, но определить его географическое происхождение до сих пор не удалось.

В МАГАТЭ пояснили, что при техническом обслуживании реактора могут произойти крайне низкие выбросы радиоактивных веществ.

“МАГАТЭ исключает, что выброс был связан с неправильным обращением с радиоактивным источником. Также маловероятно, что он был связан с заводом по переработке ядерного топлива, с отработанным топливом или с использованием радиации в промышленности или медицине”, – заявили в агентстве.

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При этом также нужно отметить, что все 37 европейских стран-членов организации, включая Россию, а также десять государств за пределами Европы (среди которых США, Япония и Канада), заявили, что на их территории не было никаких чрезвычайных происшествий, которые могли бы привести к повышенной концентрации радиоизотопов в воздухе, предоставив соответствующие отчеты.

Ранее politua рассказывал о том, как Норвегия обвинила РФ в укрывании катастрофы на АЭС в Архангельском крае.

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