Обнуление: массовая стрижка «под ноль»

Голосование за поправки в Конституцию России и обнуление сроков нацлидера Путина дает представление о ближайшем будущем этой страны.

В России вчера завершилось голосование по поправкам в Конституцию. По предварительным подсчетам ЦИК «за» проголосовало 77,92% избирателей, «против» – 21,27%, что даже превзошло ожидания Кремля и спущенные на места контрольные цифры, пишет на страницах «Міжнародний Кур’єр» эксперт в вопросах международной политики Дмитрий Тор.

«Таким образом, российская власть засчитала этот результат как достойный уровень доверия к себе и восприняло как общественное добро на дальнейшие изменения в конфигурации системы, в том числе по части внедрения «прогрессивных» нововведений в избирательные кампании», – пишет эксперт.

Однако в ходе проведения плебисцита были отмечены массовые нарушения тайны голосования, принуждения к голосованию, подкуп избирателей в виде проведения лотерей и розыгрышей ценных призов, отсутствие реального гражданского контроля, что наверняка было использовано для массовых вбросов бюллетеней, проведение агитации в период волеизъявления.

«Даже меньшее количество нарушений ставит под сомнение результат голосования. Но любые сообщения на эту тему ЦИК России называла «фейками» и заверяла в полном соответствии плебисцита правовым нормам», – отмечает Тор.

Первое, что обращает на себя внимание – массовые нарушения процедуры голосования со стороны самого ЦИК. В частности, Избирком внедрил и использовал в ходе плебисцита различные формы массового досрочного голосования, не предусмотренные законом о поправке.

«Так, закон предписывает начать голосование не раньше, чем через 30 дней со дня официального опубликования указа Президента о его назначении. Но ЦИК самовольно сократил сроки подготовки, поэтому результаты волеизъявления на протяжении всей недели голосования, предшествующей 1 июля, должны быть признаны нелегитимными», – подчеркивает Тор.

Второе – невозможность установить реальный уровень волеизъявления, а именно повсеместное принуждение граждан к участию в голосовании. Такое давление зафиксировано со стороны работодателей, должностных лиц органов власти и местного самоуправления.

Третье – многократное голосование, игнорирование верификации избирателя, голосование за других лиц и вероятные вбросы бюллетеней стали правилом на этом плебисците. Подтверждением тому многочисленные фото из разных регионов.

Четвертое – противодействие гражданскому контролю. Нарушения в этой области отмечали даже члены комиссий. Наблюдателей же пытались ограничить в праве вести фото- и видеосъемку, в доступе к документам комиссий, пытались удалить с участка.

Пятое – резкое расхождение результатов в различных регионах. Плебисцит высветил нелояльность северных, уральских и дальневосточных территорий. Тоже тревожный сигнал, поскольку на них приходится основной ресурсный и отчасти промышленный потенциал страны.

«Уровень доверия к федеральному центру в этих регионах явно ниже среднего, что в сумме со значительными центробежными силами говорит о возможности возникновения там серьезных сепаратистских движений. Очевидно, что в таких регионах результат голосования гораздо ближе к действительности, что ставит под сомнение честность подсчета в других», – отмечает Тор.

Шестое – подключение к протестному голосованию ранее лояльных Кремлю категорий электората вроде среднего класса, бюджетников и военнослужащих. Что касается среднего класса, то прогнозируемое еще в апреле разорение малых и средних предприятий свершилось – по данным премьера Мишустина число официально зарегистрированных безработных с 1 апреля увеличилось более чем в 3,5 раза.

«Кроме того армию несогласных активно пополняют и люди в погонах. Так, по данным российских СМИ две трети личного состава управлении погранслужбы ФСБ РФ в Санкт-Петербурге проголосовали против поправок. Сообщения о недовольстве результатами в войсках и массовом принуждении военных к «правильному» голосованию появлялись и в других регионах», – подчеркивает Тор.

Тенденция перехода части силовиков и военных в разряд если не «протестных», то «здравомыслящих», наверняка уже вызвало серьезную обеспокоенность в Кремле, Минобороны и Штабах родов войск. Не исключено, что к «протестным» будут применены меры административного воздействия, поскольку с воспитательными уже опоздали.

«Таким образом, как и ожидалось, несмотря на массовость нарушений, бесспорно мощного протестного голосования и акции неповиновения граждан российская власть завершила спектакль по имитации народной любви к путинским поправкам в Конституцию», – отмечает Тор.

В ближайшее время в Кремле сконцентрируются на более привычных делах – будут выбирать лидеров Совфеда, Госдумы, Госсовета и правительства, преподнося это как обновление системы.

«На самом деле обнуление президента зацементирует всю Россию. Хоть здесь Песков угадал», – поддытожил Тор.