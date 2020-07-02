Россия уже потратила на войну с Украиной несколько миллиардов долларов

Российская Федерация потратила 3,7 миллиарда долларов на войну с Украиной за последние пять лет. При этом до начала пандемии COVID-19 РФ ежегодно тратила 1,3 миллиарда долларов на содержание бюджетных учреждений на территории оккупированного Донбасса.

Как сообщает УНН, об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council.

“До пандемии, по нашим данным, Россия тратила 1,3 миллиарда долларов в год только на содержание бюджетных учреждений на оккупированном Донбассе. Они это делали через банки в Осетии и другие. Примерно 3,7 миллиарда долларов, по нашим данным, они тратят на войну”, — сказал Резников.

Он подчеркнул, что речь идет только об оккупированных территориях Донбасса, сколько же денег у России ушло на содержание оккупационной администрации на украинском полуострове Крым – неизвестно.

Впрочем, частично средства, потраченные Кремлем на военные действия, окупались с помощью воровства угля с Донбасса. Хотя де-юре это заработок частных лиц, тем не менее все они аффилированны с Кремлем, и за пять лет прибыль преступников составила около 4,7 миллиарда долларов.

Сейчас же, считает вице-премьер, ситуация со всемирной пандемией коронавируса непременно повлияет на расходы РФ на Донбассе.

Как ранее сообщал politua, Совбез ООН в связи с пандемией призвал на 90 дней прекратить все боевые действия в мире. Выпущенную советом резолюцию должна соблюдать и Россия.