Стало известно имя посредника между талибами и ГРУ

Посредником между российской властью и афганскими террористами из движения “Талибан” в вопросе борьбы против Америки был контрабандист наркотиков Рахмат Азизи.

Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на американскую разведку. По их информации, Азизи был назван “ключевым посредником между ГРУ РФ и талибами”, которые осуществляли нападения на американских военных.

В газете также заявили, что эти данные были подтверждены десятками американских и афганских официальных лиц. Так, Азизи якобы собирал наличные деньги в России и переправлял их в Афганистан для осуществления выплат боевикам. Примечательно, что суммы выплат в разведывательных документах описываются как “сотни тысяч долларов”.

Более того, приблизительно шесть месяцев назад Национальный директорат безопасности Афганистана провел обыски в офисах нескольких бизнесменов в Кабуле и Кундузе (города на севере страны). Считается, что они были связаны с российскими вознаграждениями талибам – в рамках этих действий было арестовано десять человек.

“Целью операции был Рахмат Азизи, который долгое время ездил в Россию и обратно и говорил, что работает там, но никто не знал, чем он занимается”, – сообщил изданию заместитель главы провинциального совета Кундуза Сафиулла Амири и уточнил, что незадолго до начала обысков Азизи успел скрыться.

Как сообщал politua, журналисты New-York Times провели расследование, согласно которому российские власти тайно выплачивали террористам “Талибана” вознаграждение за убитых американских солдат. Президент Дональд Трамп в свою очередь заявил, что разведка ему об этом не докладывала. Тем временем Конгресс США потребовал от американского лидера введения новых санкций против России в связи с вышеуказанными обвинениями в адрес Кремля.