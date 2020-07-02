Öбнуление: какие итоги «плебисцита» с голосованием в России

Что это было – в России с 25 июня по 1 июля? Обнуление с двумя точками над «о». На русской клавиатуре нет такого знака, но соцсети сформулировали довольно точно.

Это не был референдум, и итоги его априори не имеют юридического значения. Многие ли из «глубинного народа» по селам и маленьким городкам 1/7 суши знали, что конституция со всеми теми поправками, за которые их так настойчиво звали проголосовать, на момент этого голосования уже в свежеотпечатанном виде продавалась в магазинах? Все было решено и подписано заранее, задолго, еще аж до 22 апреля, на которое первоначально намечался этот недореферендум.

Протестные настроения, массовое обнищание, безработица, небывалое доселе снижение рейтинга, ожидания и пророчества осенних голодных бунтов… Но, тем не менее, те немногие, кто имел возможность наблюдать происходящее с близкого расстояния и совесть честно рассказать об увиденном, пишут в соцсетях вещи, никаких надежд на то, что русские вдруг проснутся и свергнут наконец Путина, не оставляющие.

«Центр самого что ни на есть среднего по российским меркам города [Рыбинска]. Процесс достижения желаемой явки идёт вполне себе активно. Люди голосуют как на участках, так и на улице во дворах. Погода этому благоприятствует пока. Так что дворовые бабушки чуть ли не в восторге от таких новаций. Никогда ещё доселе их не вызывали через домофон проголосовать буквально не отходя от подъезда.»

«Я сейчас в вологодской деревне наблюдаю, как глава поселения обходит с урной каждый дом, вызывая зычным голосом каждого жителя поименно и не отходит, пока всех не обюллетенит. Подозреваю, что такое действие во всех селах и деревнях происходит. Да, и в райцентрах наверняка.»

«Что касается настроения людей. Есть чёткое понимание, в том числе и у тех же дворовых бабушек, что идёт голосование “за” и “против” Путина. И особых изменений в настроении электората по сравнению с “выборами” 18-го года я пока не замечаю. А тогда по тем же участкам результат Путина, реальный, а не подтасованный, был в районе 70%. Допускаю, что сейчас может оказаться ниже, но не намного совсем.»

Понимало ли «голосующее» по дворам население, что от него при любом варианте голосования ничего не зависит, ибо поправки уже формально приняты Думой, подписаны Путиным и де-юре вступили в силу, – вопрос, как говорится, риторический…

Сам фарс «плебисцита» с голосованием на дому без уважительных причин, во дворе, на улице, по почте, в интернете, в течение недели вместо одного дня, с заманиванием и подкупом «избирателей», без всякой возможности хоть как-то, хотя бы чисто символически контролировать сам процесс (на Болотную в декабре 2011 ведь и вышли в основном наблюдатели на тогдашних думских «выборах», возмущенные количеством и наглостью подтасовок!..) – абсолютно вне правового поля и никаких юридических последствий иметь не может.

Это просто попытка легитимизации преступного режима, обеспечение им себе очередной «всенародной поддержки» – на тот случай, если когда-нибудь припрут к стенке как банду узурпаторов власти… И это попытка создать себе отмазку для наиболее активных «оппозиционеров»: мол, мы не узурпаторы, «вечный Путин» вполне себе законен, так как его на «референдуме» одобрил и поддержал «НАРОД»…

Тем не менее, в рядах опереточной и карикатурной российской «оппозиции» все эти месяцы – с самого объявления о «поправках», а особенно после снятия карантина и назначения даты 1 июля – шли традиционные жаркие споры: идти ли голосовать «против» путинских «поправок» – или же проигнорировать данное спецмероприятие ФСБ и не пачкать руки окровавленными диктаторскими бюллетенями.

Силы обоих лагерей были примерно равны, но все же перевес склонялся на сторону тех, кто активно звал пойти и сказать «вечному Путину» и его «обнулению» свое решительное нет – как будто не понимая, что сам факт прихода и участия в заведомом фарсе, проводимом режимом ради его, режима, целей, будет означать решительное «да» Путину и всей его банде. Что ж, какая страна – такая и оппозиция…

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Смехотворный фарс с недельным голосованием во дворах за поправки, которые едва ли многие из «голосующих» читали… По итогам альтернативных «оппозиционных» экзит-поллов, 55% пришедших на участки в Москве и 63% в Питере проголосовали против – но, естественно, официальные цифры по стране уже в ночь после «голосования» – легко предсказуемые 77,6% «за». Так что все вполне безнадежно.

Смысл же поправок прост и банален до отвращения. Заранее было ясно, что и в 2024 году Путин никуда не уйдет, так как, собственно, уходить ему некуда. На нем столько крови, столько военных и прочих преступлений, по его вине погибло такое количество людей разных национальностей в разных странах, от Грузии до Сирии и от Ичкерии до Голландии – что уцелеть и избежать заслуженного возмездия он может, лишь оставаясь на высшем посту и под самой бдительной охраной. Так же как с самого начала было ясно, что ни в какие главы никакого «госсовета» он перебазироваться не будет, это все по чекистским меркам не то, ненадежный, сомнительный, не дающий абсолютных гарантий вариант.

Ясно было заранее, что он будет тупо держаться за президентский пост, чего бы это ни стоило и под любым предлогом. «Обнуление» предыдущих четырех (!!!) президентских сроков под предлогом вот этих же самых «поправок в конституцию» и наивно-бесстыдное предложение считать пятый срок – первым. А чего еще вы ждали от чекистской банды, у которой цейтнот? И не сомневайтесь: «электорат» в России проглотит и это, ему не впервой, проголосует и в пятый раз – и только радоваться будет такой замечательной «стабильности»…

Ну и – вторая по важности из «поправок» – отказ признавать международное право и вообще всеобщие нормы цивилизованного мира, если они «противоречат российскому законодательству» (то есть, не нравятся чекисткой хунте, оное законодательство писавшей). Пропагандой это подается как достижение наконец-то вожделенного «суверенитета», избавление от якобы какого-то «диктата» Америки.

На самом деле «суверенитет» в данном случае будет состоять в том, чтобы отрастить хвост и залезть обратно на дерево. Дикость, злобность, невоспитанность и неотесанность, доходящие до людоедства и человеческих жертвоприношений – воспеваются как высшее благо и достижение; открыто провозглашается «право» буяна-алкаша, хама и дворового хулигана не обращать вообще никакого внимания на интересы ущемляющих его пьяный «суверенитет» соседей…

Есть, есть в этом какая-то великая сермяжная правда, что ни говорите!.. Гораздо бОльшая, по крайней мере, чем когда в начале 90-х Россию торжественно принимали во все эти международные организации, под фанфары налаживали с ней «сотрудничество» в достижении демократии, и вообще – искренне верили в то, что этого Калибана таки можно очеловечить.

Теперь же все наконец расставлено на свои места, звериная шкура и каменный топор дикаря явно проступают сквозь дорогие европейские костюмы и лучших марок галстуки на московитах. «Суверенитет» нынче составляет этакий бренд, некую как бы высшую ценность, предмет особой гордости России, предмет ее регулярного тыканья в морду Евросоюзу, что видно по периодическим интервью всяких кремлевских сурковых и пр. Цивилизованному миру в лице НАТО жизненно необходимо срочно и многократно нарастить количество баз и военнослужащих во всех соседних с Мордором странах: это единственное надежное лекарство от тамошнего «суверенитета»…

Но Украина, увы, в НАТО пока не состоит, а первой жертвой намечена ведь именно она. Агрессия длится уже шесть лет, и не надо думать, что все как-то рассосется само собой. Во всех своих интервью и сам Путин, и его приближенные толкают одну нехитрую идею – точнее, конечно, пропагандистскую мантру. Мол, никаких украинцев нет, их придумали в австрийском генштабе, никакого украинского языка тоже нет; все это русские, «мы один народ, временно разделенный границами», а те страны, которые отделялись еще от СССР, мол, утащили с собой множество «подарков от русского народа»…

Это явное и неприкрытое провозглашение территориальных претензий к соседним странам не оставляет места сомнениям. То, что оккупировано один раз, хотя бы и столетия назад – имперский монстр пор умолчанию считает своей собственностью и норовит отобрать у законных владельцев, хотя «подарки» Эстонии (Петсери) и Латвии (Абрене) Москва в 1990 году, при восстановлении независимости этих стран так им и не вернула…

Имперский реванш Москвы возможен только путем военной агрессии. «Обнуление» как раз и открывает простор для такого рода планов: времени до 2036 года, до конца шестого президентского срока, достаточно (а там, если доживет, можно будет придумать еще какой-нибудь трюк…). Экономика в полной жопе, ибо цены на нефть от Путина не зависят. Голодные бунты не то чтобы очень уж опасны, но все же возможны и потенциально расшатывают Систему.

Чем же еще заткнуть глотки недовольным, как не – в классическом варианте – громом военных побед над соседями?! А в смысле репутации терять уже нечего; после всего, что было за эти 20 лет, от взрывов домов в Москве в 1999 до сбитого малазийского «Боинга» в 2014 – какая уж там репутация….

Россия – это агрессивная империя, перманентно, на глубинном историческом и генетическом уровне несущая угрозу всем своим соседям и всему цивилизованному миру. Это очень ярко проявилось за два путинских десятилетия – но удивлять это может только того, кто совсем не знает истории.

На самом деле, в 2000 г., с воцарением Путина, Россия просто-напросто вернулась в свое естественное, исконное, от века ей присущее состояние. Она всегда была именно такая, независимо от формы правления – будь то монархия, советская власть или нынешняя «демократия» – и цвета флага над Кремлем.

При Ельцине была просто-напросто оттепель, короткое отступление от традиций, вызванное глубиной кризиса и тупиком Системы в конце 80-х годов. Но поскольку за эту короткую, всего девять лет, ельцинскую оттепель Россия таки успела уйти на запад дальше, чем когда-либо еще за всю свою историю – то было заранее ясно, что и реакция на это, когда маятник пойдет в обратную сторону, будет чудовищной!…

Именно это мы и наблюдаем все последние 20 лет.

С грузинами, латышами, эстонцами, казахами – не прокатывает мантра «мы один народ», их куда сложнее записать в русские, поэтому – сложнее и завоевать. В этом смысле им все-таки повезло больше, чем украинцам и беларусам.

Те и другие – вот уже два десятилетия жертвы «гибридной» агрессии и имперского реваншизма Кремля, а также и коллаборационизма с ним своих собственных руководителей, будь то Лукашенко (подписание в 1996 г. договора о «союзном государстве» с Россией – это в чистом виде государственная измена!), или Янукович, или нынешняя «зеленая» команда, которой просто-напросто наплевать, будет ли Украина независимой, украинской, будет ли, собственно, она Украиной, домом украинской нации и субъектом международного права – или же Юго-Западным «федеральным округом» РФ, как некогда была уже «Юго-Западным краем»…

«Хочешь мира – готовься к войне!» – лозунг сколь древний, столь же и актуальный в наши дни и в нашем, так сказать, геополитическом случае. Ничего такого уж нового и неожиданного в России, собственно, не произошло, никаких сенсаций. Путин, как все заранее знали, никуда не уходит и намерен править пожизненно.

Независимость Украины и сам факт существования отдельного от москалей украинского народа, со своей отдельной историей и культурой, Путин не признает точно так же, как и население России – ибо Путин, как не раз уже говорилось за эти годы, есть просто некое среднее арифметическое от населения России, четырежды (!!!) за него голосовавшего и вот только что одобрившего его деятельность и его пожизненное правление в пятый раз.

Одобрившего всё – и ненавистное совкам-халявщикам повышение пенсионного возраста, и повышение налогов, которое после падения цен на нефть идет в России уже давно и неизменно; и уж конечно – одобрившего реваншистские планы Кремля в отношении соседних стран, в первую очередь Украины.

Страны Балтии все-таки отчасти прикрывает зонтик НАТО; в Беларуси же нет такого анклава «русскоязычных», как Крым или Донбасс, куда можно было бы вторгнуться для «защиты» оных русскоязычных или раздать им массово паспорта РФ, как было в других местах.

Украина же подвешена на донбасский крючок, война продолжается, хоть и не в активной фазе. И ближайшие 16 лет, если за это время плешивый кремлевский упырь не сдохнет (впрочем, едва ли следующий будет намного лучше…), украинцам поневоле придется все время поддерживать в себе готовность к отражению агрессии и порох держать сухим…