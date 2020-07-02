Конгресс США требует ввести новые санкции против России

Причиной стал скандал вокруг связей Кремля и “Талибана”.

Вашингтон должен ввести санкции против России из-за информации о возможной причастности Кремля к атакам на американских военнослужащих в Афганистане.

Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в интервью телеканалу MSNBC. Политик подчеркнула, что пойти на этот шаг нужно как можно скорее.

“Мы должны ввести санкции против России и сделать это немедленно”, – пояснила Пелоси.

Она также напомнила, что американский лидер, Дональд Трамп, будучи верховным главнокомандующим государства должен защищать военнослужащих своей страны. Однако он пренебрегает своим долгом президента США.

Более того, по мнению Пелоси, для Трампа “игнорирование фактов”, которые предоставляют ему во время ежедневных президентских брифингов – это “дело привычки”.

Как сообщал politua, журналисты New-York Times провели расследование, согласно которому российские власти тайно выплачивали террористам “Талибана” вознаграждение за убитых американских солдат.

А тем временем Европейский Союз продлил санкции против России.