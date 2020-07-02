Это решение обязана исполнить и Россия, остановив боевые действия на Донбассе.

Совет безопасности ООН одобрил резолюцию о глобальном всемирном прекращении огня на время пандемии COVID-19.

Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook. Он уточнил, что данная резолюция требует немедленно прекратить боевые действия во всех мировых конфликтах. Это касается и вторжения России в Украину.

Этот документ призывает все страны принять “гуманитарную паузу” на срок в 90 дней. Спикер также подчеркнул, что ООН приняла резолюцию спустя сто дней после призыва генерального секретаря ООН прекратить огонь по всему миру.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже прокомментировал решение Совбеза. “Россия должна следовать духу и букве этого решения и немедленно прекратить огонь на Донбассе”, – заявил он.

Коментар Dmytro Kuleba: Росія мусить слідувати духу і літері цього рішення та негайно припинити вогонь на… Опубликовано Oleg Nikolenko Среда, 1 июля 2020 г.

Как ранее сообщал politua, за июнь ВСУ ликвидировали на Донбассе сотню террористов.