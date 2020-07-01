Путин превратил Россию в один сплошной «крымнаш»

Путин провел еще один «крымский референдум», на этот в самой России. «Голосование» за поправки на данный момент завершено и уже есть первые результаты.

Центральная избирательная комиссия России объявила первые результаты общероссийского голосования по закону о поправках к конституции на основании данных, поступающих из регионов Дальнего Востока, где голосование уже завершено. Как Россия в результате превратилась в один сплошной «крымнаш», пишет на страницах издания «Крым.Реалии» журналист и публицист Виталий Портников

«К 15:15 мск было обработано 1,19% протоколов участковых избирательных комиссий. За проголосовали 72,98%, против – 25,91%», – говорится в сообщении ЦИК.

Больше всего протоколов обработали в Сахалинской области (27,62%): за поправки свои голоса отдали 74,02% жителей, против – 24,66%.

Отмечается, что первыми процедуру голосования завершили на Камчатке и Чукотке. Там избирательные участки закрылись в 11:00 мск, а явка составила 42,5% и 74,11% соответственно.

К 12:00 мск закрылись участки на Сахалине и в Магаданской области, там показатели явки остановились на отметке 65% и 52%.

Через час завершилось голосование в Приморском крае (59,27%), ЕАО (69,94%) и Хабаровском крае (41,68%).

К 14:00 мск закрылись участки в Амурской области (55,99%), Якутии (50,4%) и Забайкальском крае (56,46%).

В Бурятии голосование завершилось в 15:00 мск, явка составила 62,91%.

В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию. Как следует из предварительных данных, которые дает ЦИК, больше 70% поддержали поправки в Конституцию. Явка – около 65%.

В ЦИК опровергли информацию о том, что в Коми большая часть голосующих не поддержала поправки в Конституцию – на самом деле приблизительная цифра 69%, появившаяся на табло, отражала данные по проголосовавшим «за» поправки.

В ЦИК объяснили случившееся «технической ошибкой».

29 июня в России отрапортовали, что изменения в конституцию РФ за период с 25 по 28 июня поддержали 76% респондентов, принявших участие в голосовании.

Одна из поправок, вызвавших гнев противников Владимира Путина, предусматривает обнуление его президентских сроков.

«Жительница Израиля Яэль Ильински, которая имеет и израильское, и российское гражданство, смогла в один и тот же день трижды проголосовать на референдуме по изменениям в российскую Конституцию – в электронном виде и на обоих избирательных участках, в Тель-Авиве и Хайфе», – пишет в своей статье Портников.

«При этом проголосовать разрешили и ее дочери, которой еще не исполнилось 18 лет: документы девушки в российском консульстве просто не стали проверять», – добавил .

Вместо того, чтобы признать несовершенство процедуры голосования и возможность разнообразных фальсификаций, российские власти принялись… запугивать Ильински, угрожать ей уголовным преследованием, требовать, чтобы дочь израильтянки приехала в консульство и написала заявление с отказом от голосования.

«А пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова, высмеяла Яэль Ильински на своей странице в социальной сети, назвав ее действия «мировым аттракционом фантастической жадности», – отмечает Портников.

Еще раз подчеркну: высмеяла не тех, кто позволил одному и тому же человеку голосовать трижды, а самого человека, который вскрыл эти злоупотребления. Никаких разъяснений того, что российские власти собираются предпринять, чтобы воспрепятствовать возможным злоупотреблениям и фальсификациям, от официальных лиц так и не последовало.

«Виновата сама Ильински – и точка!», – подчеркивает Портников.

И Ильински, по-моему, еще легко отделалась – просто потому, что живет в Израиле и максимум, что могут сделать «дипломаты в штатском» – так это звонить ей с угрозами.

«А вот к журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову, живущему в России, тоже проголосовавшему дважды и сообщившему об этом телезрителям, «дипломаты в штатском» уже приходили домой. И не исключено, что еще возбудят уголовное дело», – отмечает Портников.

Вся эта позорная история напомнила мне 2014 год. Крым. Вот точно такой же «референдум», на котором можно было «проголосовать» как угодно, кому угодно – лишь бы имитировать «народное волеизъявление» на оккупированной территории, лишь бы создать нужную картинку для российских телеканалов и позволить Марии Захаровой уверять иностранных журналистов в законности голосования.

«И потом весь этот позор покатился дальше – парламент, Конституционный суд, «принятие Крыма в состав Российской Федерации». И мало кто в России, думаю, тогда сомневался, что это – «воля народа», – подчеркивает Портников.

Да, может и не очень правильно с точки зрения международного права, да, может и не очень хорошо с точки зрения отношений с Украиной – но ведь «народ же хотел», но ведь «Крым же наш», но ведь они же «сами проголосовали».

«А теперь уже, как видим, и сама Россия становится большим Крымом, огромным заповедником фальсификаций и лжи», – подытожил Портников.