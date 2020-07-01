Зачем Путину новые граждане из «ОРДЛО»?

Новые граждане из «ЛДНР» уже голосовали за «обнуление» Путина. Возникает вопрос, а сколько жителей «ЛДНР» должны стать гражданами России к 1 сентября?

После того, как «ДНР» в одностороннем порядке закрыла пропуск людей через КПВВ в Украину, многие там наконец-то поняли, что они живут действительно в мышеловке, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

«И хотелось бы вырваться, да «рецпублика» заботится об их здоровье и не пускает в Украину, чтобы там они не «заразились», наверное, вирусом «правого сектора», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Ну а чтоб сидящий в мышеловке народ не скучал, ему придумали веселые экскурсии в РФ. Начиная с 26.06.2020 ежедневно в Ростов, Новочеркасск и еще 2 города из «ЛДНР» выезжают автобусы, полные жителей оккупированных территорий.

«Все они добровольно-принудительно едут получать российские паспорта. Об этом и рассказывают «заложники Путина», находящиеся в «ЛДНР», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

По ранее запланированным мероприятиям возобновления выездов за паспортами в РФ должно было начаться с 04.07.2020. Но неожиданно из Кремля пришло указание, несмотря на эпидемию коронавируса в «ДНР» и РФ, в срочном порядке все население «ЛДНР» должно получить российские паспорта.

«Ну и чтоб осчастливленным обладателям российских паспортов совсем было весело, российские политтехнологи придумали их голосование за поправки к Конституции РФ. Убить, так сказать, одним махом двух зайцев: паспорт получил – проголосуй», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Видать боялись чего-то политтехнологи и привлекли еще и «ЛДНР». Ну надо же им как-то заплатить за такое высокое доверие. И то, что 20 минут назад они еще были с украинскими паспортами, это никого не интересует.

«Главное – дать высокий процент голосующих за «обнуление Путина». А за этим строго следят российские кураторы, «сопровождающие» вынужденных туристов», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Сейчас в «ДНР» примерно 270 тыс. человек получили российские паспорта. А согласно указанию из Москвы – к 1 сентября минимально 2/3 населения оккупированных территорий должны быть гражданами России.

«Видать Путин и впрямь хочет вернуть эти территории Украине, о чем постоянно «вешают лапшу» населению Украины некоторые политики», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Сейчас для так называемого главы «ДНР» Дениса Пушилина и его команды это задача №1. Поэтому людей правдой и неправдой заставляют получать российские паспорта.

«Теперь без российского паспорта в «ДНР» никуда. С украинским тебя там уже не только не видят, ты уже белая ворона, ты – обозначенный враг», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Правда и в том, что украинские паспорта россияне разрешают оставлять (по желанию) всем, кто служит в вооруженных силах оккупантов, т.е. 1 и 2 АК и всяких военных структурах типа: МГБ, МВД, прокуратуры и др.

«Почему? Догадайтесь сами? Очевидно, чтобы они с «благородными» целями посещали Украину», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.