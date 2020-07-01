Terrorussia: как Россия воюет против США

Конец июня ознаменовался для России на международной арене не столько аплодисментами стоя «грандиозному» параду Победы или обсуждением антиконституционного голосования за поправки в Конституцию, а нарастающими как снежный ком шансами России быть признанной спонсором международного терроризма, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«В частности, помимо ее поддержки тоталитарных и преступных режимов во всем мире, весьма показательным особняком встало расследование New York Times о мотивации Россией террористов афганского Талибана убивать американских солдат», – пишет военно-политический обозреватель.

В частности, NYT предоставило на суд своим читателям очередную информационную бомбу в виде перехвата американскими спецслужбами крупных транзакций со счетов российских силовых структур на счета Талибана.

«Суммы перечислялись и вправду серьезные. Например, только у одного из посредников, во время задержания было изъято $500 тыс наличными. Наличные, которыми оплачивались террористические атаки против военнослужащих Армии США», – отмечает Коваленко.

На фоне того как громом среди ясного неба стало известно о том, что Россия санкционировала атаки Талибана против американских военных в Афганистане и финансировала данные акции, подобного рода информация лишь добавляет масла в огнище той войны, что все это время велась Кремлем.

«Войны позорной и трусливой, когда, в открытую противостоять США Россия боится и трепещет, а использовать грязные методы в виде своих фанатичных марионеток – всегда горазд!», – подчеркивает Коваленко

«С другой стороны, а что в этом удивительного?», – уточняет он.

Россия давно превратилась в площадку, где находят прибежище политические и социальные изгои, тренируются террористы и неонацисты, а террористические и сепаратистские организации спокойно могут проводить переговоры на международном уровне в лучших конференц-залах Москвы.

«Россия – это страна спонсор мирового терроризма, неонацизма и радикализма», – отмечает Коваленко.

Однако в данном контексте совершенно по-другому предстает и нынешний хозяин Белого дома. Ведь желание Дональда Трампа договорится с Талибаном и как можно быстрее вывести войска из Афганистана, многие американские эксперты и раньше расценивали как предательство интересов США.

«А в нынешнем контексте, Дональду Трампу может быть вменено в вину и предательство Соединенных Штатов в целом, не де-юре, но де-факто. А это, вряд ли поможет в предстоящих президентских выборах», – подчеркивает Коваленко.

А вот как с Россией будут себя вести в дальнейшем США – покажет время.

«Ведь уже очевидно, что война между этими двумя странами вдается довольно давно, только одна из сторон это прекрасно осознает и действует, а другая лишь готовится отражать удары в том виде, в котором они никогда не будут нанесены», – подытожил Коваленко.