Советник экс-президента Украины Виктора Януковича, Андрей Портнов работал и продолжает работать на Кремль, помогая в войне против Украины.

Об этом сообщает сайт “Миротворец”, журналисты которого провели масштабное расследование в рамках работы с дампом электронной почты Бориса Рапопорта.

“В поле зрения сотрудников Центра “Миротворец” попала его переписка с лицом, которое называет себя Рашидович Казбек (e-mail: [email protected]). Масштабы подрывной антиукраинской деятельности этого “Казбека” в интересах Кремля поразили даже нас – специалистов с многолетним опытом контрразведывательной, разведывательной и оперативно-розыскной деятельности, которые имеют на своем счету ряд выявленных агентурных сетей врага и агентов различного калибра”, – подчеркивают журналисты.

По их информации, на счету “Казбека”:

информирование Кремля о планах оперативно-розыскных мероприятий правоохранительных органов Украины относительно лиц, в которых был заинтересован Кремль;

организация в Украине мощные целевые информационные кампании по дискредитации органов государственной власти и государственных деятелей Украины;

создание в Украине так называемых правозащитных общественных объединений по согласованию с Кремлем и для обеспечения интересов российского агрессора;

лоббирование соответствующих судебных решений в ущерб интересам нашего государства и в интересах Кремля.

“И это далеко не весь перечень направлений системной, сознательной, преступной деятельности этого “Казбека” в интересах российского агрессора по уничтожению Украины. Установить личность “Казбека”, который думал, что он самый хитрый и умный из всех “Казбеков” Вселенной, оказалось достаточно просто. Как известно из теории контрразведывательной деятельности, все агенты “палятся” на мелочах и на каналах связи. Казбек не был исключением”, – заверили в “Миротворце”.

Название адреса электронной почты “[email protected]” дало журналистам три зацепки:

“Казбек” пользуется IPhone.

Имя или фамилия “Казбека” скорее всего начинаются с буквы “А”.

Набор из семи цифр может означать номер какого-то телефона большого города. Учитывая масштабность направлений подрывной деятельности “Казбека” против Украины и его охвата связями, скорее всего этот город – Киев.

“Мы начали свои исследования по телефону 4112148, и с первой же попытки попали в цель, потому что “Google знает все”. Как оказалось, в г.. Киеве стационарный телефон 411-21-48 установлен на Оболони по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д. 13/А, кв. 186. Этот номер телефона, по данным из открытых источников, принадлежит лицу по имени Портнова Т.В.

“Аналитическая система YouControl помогла нам выяснить, что по адресу УЛ. ТИМОШЕНКО, д.13, КВ.186, зарегистрировано ФЛП Портнов Андрей Владимирович”:

“Итак, владельцем e-mail: [email protected] с ником “Казбек Рашидович” оказался известный всем предатель Родины, который одним из первых сбежал из Украины с началом российской агрессии, Андрей Портнов: известный рейдер, депутат ВРУ 5 и 6 созыва и заместитель главы администрации Другого известного всем предателя Родины – Виктора Януковича”, – пояснили в “Миротворце”.

Дальнейшие исследования дампа почты Рапопорта лишь подтвердили личность Портнова. На него указывали круг выявленных лиц, тематика переписки и содержание документов, которые направлялись в Кремль.

“Но и это еще не все. Прогнав номер 4112148 по дампу почты Б. Рапопорта, наши прекрасные исследовательницы установили, что для связи с чиновниками Кремля предатель Родины Портнов пользовался еще двумя электронными ящиками. Итак, Иван Демидов, Андрей Андреев, Рашидович Казбек, Землихан Оглы – это все установленные Центром “Миротворец” ники, которые использовал, а может и до сих пор использует, Андрей Портнов для связи со своими хозяевами в Кремле”, – добавили журналисты.

“Материалов, которые прямо свидетельствуют о государственной измене А. Портнова, исследователи Центра “Миротворец” “накопали” столько, что ему подозрение о государственной измене должно быть вручено еще позавчера. Все они о том, как одна нелюдь, вместе со своими приспешниками, инициативно или под непосредственным руководством Кремля шаг за шагом помогают российскому агрессору уничтожать Украину и ее народ”, – возмущены репортеры.

“Передаем большой привет руководительнице ОГПУ И. Венедиктовой, которая искренне считает предателя Родины А. Портнова – “общественным деятелем” и “медийно мощным человеком, у которого много людей, которые поддерживают его (Портнова) идеи”. Неужели она имела в виду идеи государственной измены? Как бы так не получилось, что после обнародования неопровержимых фактов государственной измены и работы Портнова на российского агрессора, вдруг всем не стало понятным и очевидным, что генпрокурорка Украины используется Кремлем через Портнова “втемную”. А может и не втемную? Кто знает?” – подвели итог в “Миротворце”.



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