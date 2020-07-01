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СБУ получила имена всех, кто помогает проводить в Крыму очередной незаконный “референдум”

Источник: "Крым.Реалии"

Аналогичный список в скором времени получат диппредставительства стран ЕС.

Список всех лиц, причастных к организации незаконного проведения референдума в аннексированном Крыму был отправлен в Службу Безопасности Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинская журналистка Марианна Присяжнюк. По ее словам, она отправила полный список вместе с соответствующим заявлением об уголовном правонарушении.

“Собрала и отправила списки всех причастных к организации незаконного проведения референдума в Крыму, соответствующего признакам, указанным в статье 111 УК Украины про совершение государственной измены, в соответствующий орган досудебного следствия. Служба безопасности Украины – работайте!!!” – написала Присяжнюк.

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Она также добавила, что в ближайшие дни в дипломатические представительства будут отправлены списки новых кандидатов на персональные санкции в связи с проведением “референдума”.

Час від часу всі доводиться робити вібір і приймати рішення.

От, подумала про те, який же ж вибір робитимуть в Криму…

Опубликовано Marianna Prysiazhniuk Вторник, 30 июня 2020 г.

Как сообщал politua, недавно Украина отпраздновала День крымскотатарского флага.

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