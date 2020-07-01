СБУ получила имена всех, кто помогает проводить в Крыму очередной незаконный “референдум”
Аналогичный список в скором времени получат диппредставительства стран ЕС.
Список всех лиц, причастных к организации незаконного проведения референдума в аннексированном Крыму был отправлен в Службу Безопасности Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинская журналистка Марианна Присяжнюк. По ее словам, она отправила полный список вместе с соответствующим заявлением об уголовном правонарушении.
“Собрала и отправила списки всех причастных к организации незаконного проведения референдума в Крыму, соответствующего признакам, указанным в статье 111 УК Украины про совершение государственной измены, в соответствующий орган досудебного следствия. Служба безопасности Украины – работайте!!!” – написала Присяжнюк.
Она также добавила, что в ближайшие дни в дипломатические представительства будут отправлены списки новых кандидатов на персональные санкции в связи с проведением “референдума”.
Час від часу всі доводиться робити вібір і приймати рішення.
От, подумала про те, який же ж вибір робитимуть в Криму…
Опубликовано Marianna Prysiazhniuk Вторник, 30 июня 2020 г.