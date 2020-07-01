Украина усилила боевую готовность в крымском регионе

Вооруженные Силы и все виды разведки Украины на административной границе с временно оккупированным Россией украинским Крымом были переведены в усиленный режим готовности.

Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, передает РБК-Украина”. Он уточнил, что в настоящее время данных о подготовке атаки России с юга нет, однако усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация. Кроме того, украинские правоохранители отработали ряд совместных действий, а боевая служба была переведена в усиленный режим.

“Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ касательно наращивания военной силы за короткое время”, – пояснил Наев.

По словам командующего, часть работ по повышению боевых возможностей украинских войск на этом направлении уже выполнена. Соответствующие мероприятия продолжаются.

Как ранее сообщал рolitua, стало известно, что Кремль оплачивал убийства американских военнослужащих в Афганистане.