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Украина усилила боевую готовность в крымском регионе

Об этом заявил командующий ОС ВСУ.

Вооруженные Силы и все виды разведки Украины на административной границе с временно оккупированным Россией украинским Крымом были переведены в усиленный режим готовности.

Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, передает РБК-Украина”. Он уточнил, что в настоящее время данных о подготовке атаки России с юга нет, однако усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация. Кроме того, украинские правоохранители отработали ряд совместных действий, а боевая служба была переведена в усиленный режим.

“Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ касательно наращивания военной силы за короткое время”, – пояснил Наев.

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По словам командующего, часть работ по повышению боевых возможностей украинских войск на этом направлении уже выполнена. Соответствующие мероприятия продолжаются.

Как ранее сообщал рolitua, стало известно, что Кремль оплачивал убийства американских военнослужащих в Афганистане.

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