Путин будет «дожимать» Лукашенко до аншлюса Беларуси

Путин намерен реализовать свои имперские амбиции по «собиранию русских земель». Кроме агрессии против Украины, в этих планах – аншлюс Беларуси.

Президенты России и Беларуси сегодня встречаются во Ржеве в важные для обоих дни, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«У Владимира Путина – референдум по изменениям в Конституции, которые должны обеспечить ему пожизненное правление и фактическую диктатуру», – пишет публицист.

«А у Александра Лукашенко – очередные президентские выборы, подготовка которых проходит совсем не так, как этого хотелось бы диктатору», – добавил он.

Поэтому Лукашенко нужны от Путина хотя бы какие-то экономические преференции – собственно, на этих подачках он и живет все эти 26 лет.

«А Путину от Лукашенко нужна…Беларусь. Его цели по отношению к этой стране – как, впрочем, и по отношению к Украине – определены и давно артикулированы: «присоединяйтесь к России областями»!», – отмечает Портников

«Почему областями? А для того, чтобы исчезла сама возможность возрождения белорусской или украинской государственности», – добавил он.

Белорусы и украинцы – это не татары или чеченцы, они «такие же русские», им даже республики своей в составе России иметь не положено.

Но если от Украины в результате поглощения осатаневшей бандой чекистов и шовинистов еще может остаться какой-то кровоточащий кусок, который Россия не сможет переварить, то от Беларуси не должно не остаться ничего.

«Даже и памяти о том, что она существовала», – подчеркивает Портников.

И каждый новый этап в развитии этой страны Путин использует для того, чтобы приблизиться к своей цели.

«Сегодня у него удачный день. Лукашенко, конечно, будет изворачиваться, но он явно озабочен уровнем усталости белорусов от своего правления, активностью оппозиционных кандидатов и экономическими проблемами», – подчеркивает Портников.

«И еще он понимает, что многие белорусы – поклонники российских телеканалов и советского прошлого – хотят не просто нового президента, а нового президента Путина», – добавил он.

В этой ситуации Путину трудно будет удержаться от соблазна посильнее надавить на своего «единственного союзника» и обусловить любую помощь политическими уступками.

Конечно, большую часть этих уступок Лукашенко пообещает сделать после выборов.

«От многих его обещаний, как обычно, останется пустой звук. Но не от всех. И так Путин сделает еще один шаг на дороге к уничтожению белорусской государственности», – подытожил Портников.