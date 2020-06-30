Пророссийские силы активизировали в Запорожье

Россия продолжает реализовывать свои планы относительно дестабилизации Юго-Востока Украины. Вслед за Харьковым активность пророссийских сил заметно выросла, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко

«Буквально на прошлой неделе я писал о том, как в Харькове осуществляется последовательность действий, в рамках дестабилизации города на псевдо-национальной почве, как приходят очень схожие сигналы уже из Запорожья», – пишет военно-политический обозреватель.

Дело в том, что так называемое Запорожское войско низовое, которое вернее было бы назвать «кремлевское войско», открыло канцелярию в Мелитополе. На первый взгляд ничего особенно, канцелярия и бог с ней, но вот в том-то и дело, что на ее базе планируется создать формирование по «охране» общественного порядка.

«Что примечательно, это самое Запорожское войско низовое, возглавляет такой персонаж как Александр Панченко, известный тем, что реализуйся проект Кремля по отчленению Юго-Востока от Украины в 2014 году, то именно он стал бы так называемым главой, так называемой Запорожской народной метастазы», – отмечает Коваленко.

Александр Панченко в 2014 году получал прямые указания по дестабилизации Запорожья от советника президента РФ Владимира Путина Сергея Глазьева, который курировал «запорожский вопрос».

«Именно Панченко, согласно планам Сергея Глазьева и депутата Госдумы РФ Константина Затулина должен был посредством своих «козачков» осуществить в Запорожье переворот, блокировать город и создать местный орган власти – «облсовет», который бы присягнул на верность России», – подчеркивает Коваленко.

Как известно, этим планам было не суждено реализоваться, но судя по всему, они отнюдь не были похоронены.

«И вот, за окном июнь 2020 года, а Александр Панченко и его «козачки» открывают канцелярию Мелитопольского куреня Запорожского войска низового, которая плавно трансформируется в формирование, которое среди самих ряженных называют – народной полицией! Ничего не напоминает?», – отмечает Коваленко

По сути, пророссийское формирование, которое в 2014 году могло стать самым настоящим незаконным вооруженным формированием, будет патрулировать Запорожье и близлежащие села. Охранять от супостатов?

«Что же сейчас мы можем наблюдать, если не ползучую реанимацию проекта по дестабилизации Юго-Востока? Харьков, Запорожье… Одесса? Николаев? Херсон?», – подытожил Коваленко.