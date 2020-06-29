Марш абсурда: в России продолжают «обнулять» Путина

Голосование в России по изменениям в Конституцию.

Почему международное сообщество должно жестко отреагировать на голосование по правкам в Конституцию России. Оно – все более абсурдное и несостоятельное.

В России четвертый день к ряду идет голосование по вопросу одобрения гражданами РФ поправок, а по сути, тотальных изменений в Конституции страны, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«И, я считаю, что международное сообщество должно максимально жестко отреагировать на данное голосование, которое де-факто фальсифицированное, де-юре – не легитимное. И обо всем по порядку», – пишет военно-политический обозреватель.

Но для начала, для понимания, что такое Конституция. Конституция – это основной закон государства, особый нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу.

Конституция определяет основы политической, правовой и экономической систем государства.

«По сути, это документ, любое вмешательство и изменение которого, несет долгосрочную перспективу и обязательно для всенародного обсуждения», – отмечает Коваленко.

При этом, важность такого обсуждения, превалирует над выборами президента, парламента и тем более местными выборами.

«А теперь пошагово», – подчеркивает Коваленко.

Во-первых, столь важное голосование по изменениям в столь важный документ проводится в условиях, при которых говорить о сохранении хоть какой-нибудь тайны голосования или исключения фальсификаций, даже не приходится.

«Детские площадки, багажники автомобилей, подъезда, лавочки и перекрестки – вот, что из себя представляют избирательные участки на голосовании за поправки в конституцию!», – отмечает Коваленко.

Фото с голосования по поправка в Конституцию России. Фото с голосования по поправка в Конституцию России. Фото с голосования по поправка в Конституцию России. Пред 1 из 3 След

Во-вторых – масштабные фальсификации. Например, по истечению первых суток голосования был осуществлен вброс о том, что в первый же день явка составила 50% и продолжала расти.

«Но, при этом, ни один репортаж, фото либо видео, не запечатлел колоссальных очередей у пней и мусорных баков для голосования», – подчеркивает Коваленко.

Кроме того, при 50% явке, продолжающей расти, к сегодняшнему дню, явка уже должна была давно превысить 100%.

«То есть, кто же голосует сейчас, или мнение российских экспертов о достоверности вброса не соответствует действительности?», – отмечает Коваленко.

Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Пред 1 из 12 След

В-третьих, в голосовании принимают участие не только жители оккупированного Крыма, которым были выданы, фактически не действительные паспорта РФ, но и жители оккупированных территорий на Донбассе.

«Причем проголосовать могут жители оккупированных территорий не только получившие, опять же, по сути, не действительные паспорта РФ, но просто подавшие заявление на получение оного неполноценного документа», – подчеркивает Коваленко.

Можно ли считать действительной Конституцию государства, в голосовании по изменениям которую принимали участи, де-юре и де-факто – не граждане?

Что же, ждем реакцию от международного сообщества по данному абсурду и цирку, называемому голосованием за поправки в Конституцию.

«С другой стороны, с учетом всего этого феерического сюрреализма, последующей власти, которая, так или иначе, но придет после отнюдь не бессмертного Путина, ровным счетом ничего будет стоить, дабы отменить законность этой Конституции и подготовиться свой вариант, куда больше устраивающий новых правителей всея России», – отмечает Коваленко.

«А это значит, что такой важный и судьбоносный документ как Конституция, в России не стоит даже той бумаги, на которой она напечатана», – подытожил он.