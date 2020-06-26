Западный мир так и не понял смысла аннексии Крыма

Путин не отказался от своих захватнических планов на территории Украины. Кремлевские планы включаю возврат в родную гавань на только Крыма и Донбасса.

В своей новой книге об американской политике «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказывает о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным о российско-украинском конфликте, пишет на страницах издания «Крым.Реалии» журналист и публицист Виталий Портников.

«Путин, по словам Болтона, сказал ему, что тогдашний президент США Барак «Обама четко говорил ему в 2014 году, что, если Россия не пойдет дальше аннексии Крыма, конфронтация по Украине может быть урегулирована». «Однако по какой-то причине Обама передумал», –​ завершает Болтон пересказ слов Путина», – пишет публицист.

Мы прекрасно знаем, что если кто и «передумал», то это был точно не Барак Обама. Это был Владимир Путин, с подачи которого, как мы знаем, началась дестабилизация украинского материка с последующим захватом городов на Донбассе, попытками мятежей в Харькове и Одессе. Там точно был не Обама.

«Но, вместе с тем, вне зависимости от того, что на самом деле говорил президент США президенту России, мы хорошо помним, что позиция президента США в «крымском вопросе» была достаточно оперативной и четкой. Впрочем, также помним, как осторожно действовали западные лидеры в первые недели после начала российской спецоперации в Крыму, как они предпринимали все возможные усилия для того, чтобы не допустить силовой конфронтации», – отмечает Портников.

А G7, превращенная из G8, громко осудила захват Россией Крыма лишь 24 марта – через неделю после собственно аннексии. И санкции, введенные за очевидное нарушение международного права и разрушение миропорядка – аннексию Крыма, были персональными.

«Настоящие санкции Запад начал вводить уже после начала войны на Донбассе, после уничтожения малайзийского «Боинга». А почему?», – подчеркивает Портников

А потому, что Кремлю, похоже, удалось убедить западных политиков и общественное мнение в том, что Крым – это некая сакральная территория, «случайно» оказавшаяся в составе Украины, что на самом деле это вопрос русской национальной чести, что к самому влиянию Кремля на Украину Крым никакого отношения не имеет.

«И в этом, уверен, состояла самая большая ложь российской внешней политики за последние десятилетия. Ложь, в которую поверили многие не только на Западе, но и в самой России, и даже в Украине», – отмечает Портников.

Крым действительно был одним из инструментов, который можно было задействовать, чтобы не допустить выхода Украины из Советского Союза. Таких инструментов у центра было великое множество. Для Молдовы – Приднестровье. Для Грузии – Абхазия и Южная Осетия. Даже для России – ее автономные республики, которые в перестройку стали требовать для себя статуса союзных республик.

«Крым не задействовался по одной очень простой причине: в результате конфликта Михаила Горбачева и Бориса Ельцина именно Украинская ССР стала главной опорой союзного центра в проекте создания «обновленного Союза». Дестабилизировать еще и эту республику было, мягко говоря, опасно для Кремля», – подчеркивает Портников.

Зато уже 24 августа 1991 года, когда Украина объявила о своей независимости, о Крыме вспомнили буквально в первые же минуты после голосования в украинском парламенте, в специальном заявлении пресс-секретаря президента России. То есть инструмент был задействован незамедлительно.

«Это и было то, о чем сейчас скажет Владимир Путин – если хотите выходить, то «без подарков русского народа». И неизвестно, как бы сложилась ситуация, если бы 1 декабря 1991 года крымчане вместе со всей остальной Украиной не сказали бы «да» Акту о независимости. Великодержавникам просто было нечем крыть», – отмечает Портников.

Но и без этого Крым постоянно продолжали использовать как «якорь», который должен не позволить украинскому кораблю отправиться в самостоятельное плавание. Желание России сохранить свою базу в украинском Севастополе и постоянный шантаж Кремля – от воинственных заявлений Бориса Ельцина и до Харьковских соглашений.

«Постоянное присутствие в Крыму российских политиков-шовинистов. Содействие пророссийским политическим силам – от Мешкова до Аксенова. Украинцев как бы убеждали: раз в составе вашего государства «русская земля», то никуда вы от нас не денетесь», – подчеркивает Портников.

Непонимание того, что Крым был не целью, а инструментом, похоже, сыграло злую шутку и с Обамой, и с другими западными лидерами.

«Принимаемое решение об аннексии должно было стать для Запада, по мнению Путина, мощным сигналом: прекратите поддерживать Украину! В «крымской речи» Путина были четко очерчены масштабы будущей российской экспансии, «подарка большевиков» – практически весь восток и юго-восток Украины», – отмечает Портников.

Планам Путина не суждено было сбыться, потому что украинский народ оказался способен сопротивляться агрессии и остановить захват территорий страны. Но Путин, уверен, и не думал останавливаться на Крыме – его последнее интервью о «подарках русского народа» в этом в очередной раз убеждает.

«Однако миф о том, что Путину нужен был именно Крым, остался – и работает по сей день. До сих пор вы можете найти «полезных идиотов» Кремля, которые будут убеждать вас: Донбасс Путину не нужен, он его захватил исключительно для «обмена» на Крым», – подчеркивает Портников.

И как только Украина признает, что «Крым наш», Россия уйдет с украинского востока и опять будет «дружить» с Украиной, как ни в чем не бывало.

«Но я бы оставил эти иллюзии в 2014 году. Никакой Донбасс на Крым никто «обменивать» не собирается. И аннексия Крыма, и война на Донбассе, и поддержка пророссийских сил в самой Украине – это всего лишь разнообразные инструменты возвращения самой Украины в российскую «сферу влияния», – отмечает Портников.

«И, кстати, миф о «сакральности» Крыма для России – тоже такой инструмент», – подытожил он.