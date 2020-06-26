«ДНР» готовится к аннексии Донбасса Россией

В «ДНР» не стесняясь вывесили российские флаги на так называемый «день республики». В Донецке снова заговорили о «присоединении» к России.

Знакомые, которые длительное время проживают в «ДНР», заметили некоторые изменения, наличие которых подтвердили все, кто только выехал из зоны оккупации, то есть «ЛДНР». Особенность заключается в повсеместно вывешиваемых флагах России самими местными оккупационными властями, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

«Все отмечают, что раньше на различные мероприятия в «ДНР», если кто-то вывешивал флаг России или приходил на митинг с флагом России, его сразу же заставляли снять, убрать, спрятать, а самого инициатора чуть ли не на подвал тащили. Во всяком случае, МГБ проводила «разъяснительную» работу, чтобы «не дискредитировал Россию», «их же там нет»!», – говорится в сообщении Telegram-канала.

А вот в этом году на день «республики» (11.05.2020) были вывешены российские флаги. Но главное произошло, когда перед парадом «победобесия» (24.06) по центральной улице ездили автовышки и жэковские работники сами развешивали на балконах и столбах флаги России! Было также много баннеров с надписью Россия. Все делалось официально.

«Кроме того, в Еленовке, Майорске и Станице Луганской перед въездом на КПВВ установлены громадные надписи – Россия, как бы указывая въезжающим на оккупированную территорию, что это – Россия! Пока эти надписи прикрыты брезентом. Вот это все новое, необычное и люди задаются вопросом: к чему бы это?», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

С одной стороны, все понятно. Россия не собирается отдавать оккупированные территории, так как не для того Путин своих солдат посылал на убой, не для того российские паспорта выдавали в «ЛДНР», не для того ежегодно РФ тратит 2 млрд долларов на содержание «ЛДНР», чтобы просто так взять и отдать уже оккупированный и «препарированный» Донбасс. Хотя в Украине есть много «экспердов», уверенно говорящих о предстоящем возврате оккупированных территорий.

«Хотелось бы спросить у них: вы верите в благотворительность России? Может Россия уже возвратила Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию, Курильские острова, Кенигсберг, а мы об этом не знаем?», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

«Так вот, к чему эти резкие изменения в отношении к российской символике в «ЛДНР»?», – добавляется в сообщении Telegram-канала

Там бытует два мнения. Первое, все это личная инициатива «главы «ДНР»» Д.Пушилина и его команды, который реально боится возможного возвращения территории под юрисдикцию Украины. Особенно его напрягло заявление Пескова, что Донбасс – это Украина.

«По словам окружения Пушилина, вся его неумная активность в последнее время продиктована стремлением поднять отсутствующий авторитет среди военных и населения «ДНР», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

А во-вторых, таким образом оказать определенное давление на кремлевские власти, чтобы никем не признанную республику скорее взяли в буржуинство, т.е. в Россию.

«Не сбрасываем со счетов и активную работу в Донецке в этом направлении двух российских политтехнологов: Дмитрия Конова, позывной «Чайка» и «Патриота», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Второе мнение связано с событиями 1 июля и после него, когда должно произойти что-то очень важное для «ЛДНР». Об этом говорят люди из различных сфер: военные, учителя, бизнесмены, чиновники.

«Говорят, что после «всенародного одобрения Путина на вечное правление», РФ официально признает «ЛДНР», как самостоятельные субъекты по типу Южной Осетии», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

И они этим очень воодушевлены, так как все ближе становится долго манящая морковка – принятие «ЛДНР» в состав России. Вот поэтому надписи «Россия» на КПВВ пока прикрыты брезентом. Ну раз флаги России открыто вывешивают в «ЛДНР», значит за этим что-то стоит.

«Еще одни разговоры, связанные с событиями в июле, касаются российских кураторов, которые говорят, что «надо еще немножко подождать, в июле все измениться». Местные теряются в догадках. Но исходя из постоянного наращивания количества российских войск в «ЛДНР» и возле границ Украины, не исключают масштабных военных действий на южном направлении для решения «сухопутного коридора в Крым и подачи пресной воды в Крым», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Возможно поэтому все больше и больше появляется публикаций, в которых высказываются предположения, что Россия захватит юг Украины. Но возможно все это лишь элемент давления и запугивания Украины?

«А пока, «ДНР» ежедневно отправляет в Ростовскую область автобусы с жителями «ДНР», получившими уже российские паспорта для участия в голосовании за изменения в Конституцию РФ. И кто поверит после этого, что эти люди захотят назад в Украину, жить и работать по законам Украины?», – подытожил в сообщении Telegram-канала.