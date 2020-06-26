Абсурдная Россия: победобесие и «обнуление» Путина

Путин провел свое торжество победобессия несмотря на эпидемию коронавирус. Голосование за поправки в Конституцию РФ прекратилось в смехотворное зрелище.

Вчера в России четко отметились два сюрреалистических момента, как нельзя лучше подчеркивающих адский абсурд, и до этого тут бурливший в избытке, но именно в 2020 году доведенный до своего катарсиса, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Вчера, сразу после помпезного парада Победы, с нарушением всех норм эпидемиологической безопасности, в России стартовало долгожданное, в первую очередь для нацлидера России Владимира Путина, всенародное голосование по поправкам в Конституцию.

И за прошедшие сутки социальные сети заполонили буквально сотни и тысячи фотографий и видео того, как это голосование проходит, тем самым давая понять, насколько оно будет честным и легитимным.

Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Пред 1 из 11 След

«В России сразу после парада Победы россияне не только стали меньше болеть на COVID-19, но и вопреки проведенным ранее социологическим исследованиям, абсолютным большинством решили поддержать изменения в конституцию РФ», – пишет военно-политический обозреватель.

Прежде всего, резко, сразу после проведения парада Победы, 24 июня, коронавирус стал отступать! Количественный прирост новых суточных заболевших COVID-19 у россиян разительно снизился буквально на глазах.

«Например, по состоянию на 26 июня, было диагностировано 6 800 новых случаев заражения коронавирусом. Напомню, что вчера этот показатель был 7 113 человек, в день парада Победы – 7 176, 23 июня – 7 425 человек, а 22 июня – 7 600 человек», – отмечает Коваленко.

Надо же, как успешно и резко Россия вышла из плато, которое полтора месяца неестественно держалось в пределах ежесуточного прироста 8,5 тыс – 9 тыс человек! И вот как тут не отметить животворящий эффект парада Победы!

«Дело в том, что российские власти, решили, что в период пандемии коронавируса нужно избирательные участки не готовить к голосованию с учетом всех противоэпидемиологических мер, обеспечив электорату безопасность внутри помещений, а вывести их на свежий воздух», – отмечает Коваленко.

«В результате, избирательные участки представляют собой на этом голосовании просто… просто позор какой-то!», – уточнил он.

Решающее, жизненно важное и определяющее судьбу россиян и России в целом на годы наперед голосование проходит: на багажниках автомобилей; на лавочках у подъезда; на пнях; на детских площадках; в подъездах и на перекрестках; на автобусных остановках и внутри автобусов…

«Власти РФ даже не потрудились оборудовать хотя бы специальные палатки для голосования. И это в XXI веке, великая держава, претендующая на место в глобальной геополитике!», – подчеркивает Коваленко

Конечно, позор позором, смех смехом, ведь даже в лихие 1990-е голосование в России проходило с большим достоинством для униженного и нищего народа. В Путинской России люди и вовсе, из статуса послушных рабов были трансформированы в скот.

«Но сквозь этот смех сквозь слезы понимаешь, что в таких условиях, фальсификации голосования будут просто чудовищными. А потому, этот позор выгоден российской власти», – отмечает Коваленко.

Ведь благодаря такому формату голосования и явка будет хорошей, и голоса распределяться как нужно.

«И знаете, кто может гарантировать, что кремлевскому квартиросъемщику не понравится такой вариант голосования и, в будущем они все не будут проводиться на свежем воздухе? А, что? Полезно же для здоровья!», – подчеркивает Коваленко

И в завершении я бы хотел отметить, что с учетом того как проходит это голосование, я не думаю, что международному сообществу стоит его признавать.

«Де-факто, Россия скоро будет жить по Конституции, принятой в результате неконституционной клоунады, то есть, де-юре, без Конституции как таковой! Следовательно, говорить об этом государстве как о равном в юридическом смысле, уже не имеет смысла», – отмечает Коваленко.

«Но для меня интересно, кто из представителей политического стана первым позвонит Владимиру Путину и поздравит его с успешным проведением голосования за его бессмертие?», – уточняет он.

Куда интереснее ситуация с первыми сутками голосования по изменениям в Конституцию РФ, делающими пребывание Путина у власти, по сути, бесконечным.

«Голосование, которое уже подняли на смех в социальных сетях, с учетом того, в каких примитивных и немыслимых условиях они проводятся, не говоря уже о сохранении тайны голосования и исключения фальсификаций», – подчеркивает Коваленко.

Дело в том, что за эти сутки в открытые источники стали проводится вбросы о первичных результатах голосования. С учетом того как проводится голосование это не удивительно.

«Я даже не удивился бы, если бы узнал, что из урн для голосования ветер выдувает бюллетени и разносит их по полю. Но, к сути вбросов…», – отмечает Коваленко

«Якобы, согласно утечкам, за поправки в Конституцию проголосовало 72,9%, а «против» высказалось 26,6%! Правда, не совсем понятно, где в этой элементарной арифметике было потеряно 0,5%, не хватающих до 100%, ведь третий вариант – «не скажу», не учитывался при данном подсчете», – уточняет он.

При этом явка уже достигла 50% и продолжает расти.

«То есть, все имеющее право на голосование население РФ проголосует еще до 1 июля, и возможно в ближайшие двое суток?», – подчеркивает Коваленко

«И это тоже очень странно, ведь при такой явке, на «избирательных участках», в виде лавочек, пней и мусорных баков, должны были наблюдаться колоссальные очереди и толпы народа, а их не было! Невидимые избиратели?», – задается он вопросами.

Между тем, сразу за вбросами в открытых источниках, стали появляется разного рода эксперты социологи, в первую очередь вещающие на ангажированных площадках, заверяющих в правдивости цифр, озвучиваемых в этих «утечках».

«И это весьма странно, ведь до голосования, уважаемые и «съевшие собаку» на социологических исследованиях организации сообщали об обратном – тотальной не поддержке изменений в Конституции. В частности, «Левада-центр» сообщала о том, что лишь 25% россиян готовы были поддержать поправки», – отмечает Коваленко.

Но, согласно неким «утечкам» и заверениям неких «экспертов», все отлично – изменения поддерживают более 70% россиян!

«Собственно, все в стране молочных рек и кисельных берегов – прекрасно! Страна исцелилась после сакрального парада Победы и в массовом, едином порыве пошла, голосовать «за» поправки в Конституцию», – подчеркивает Коваленко.

«Джордж Оруэлл нервно курит в сторонке, такие масштабы лжи ему и не снились», – подытожил он.