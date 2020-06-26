Российский солдат напал на машину ФСО перед парадом в Москве – видео

Его тут же задержали силовики.

Российский солдат Никита Ерошенко напал на машину ФСО прямо перед началом парада в Москве 24 июня. Видео происшествия уже появилось в сети.

На опубликованных кадрах видно, как парень разбивает автоматом стекло, после чего к нему подбегают силовики и валят на землю (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Вскоре после инцидента другие российские военнослужащие начали рассказать о том, что причиной неадекватного поведения Ерошенко стал нервный срыв. Он случился у парня вскоре после того, как его отстранили от участия в параде.

По их словам, несмотря на долгие месяцы репетиций прямо перед началом мероприятия Ерошенко отправили в резерв. Строевая “коробочка”, в которой он маршировал, буквально ненавидела солдата, так как из-за его ошибок остальные бойцы сотни раз начинали учения заново.

В свою очередь издание “Газета.Ру”, ссылаясь на друзей солдата, пишет, что у Ерошенко якобы всегда был спокойный характер, но имелись серьезные проблемы с алкоголем.

Ранее politua рассказывал, что на путинский парад приехали всего семеро президентов.