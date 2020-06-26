Война на Донбассе развязана Россией, а террористические группировки “ЛНР” и “ДНР” находятся под полным управлением из Кремля.

С таким заявлением неожиданно выступил одиозный бывший политик, сепаратист Олег Царев. Об этом на своем youtube-канале рассказал известный блогер и журналист Денис Казанский.

“На российском сайте “русская весна”, который, как понятно из названия, является рупором переносчиков “русского мира” и профессиональных “новороссов”, вышло интервью с уже основательно подзабытым в Украине Олегом Царевым. Который помимо прочего сделал одно интересное заявление в этом интервью”, – пояснил Казанский.

По его словам, само интервью абсолютно бессмысленное, однако одно-единственное заявление Царева следует рассмотреть внимательно: “Когда начиналась “русская весна”, русские умирали за идею “русской весны”. Как правило, выигрывает та идея, за которую готово погибать большее количество людей. К сожалению, тогда у нас не получилось не из-за пассивности людей. Объективно – и сила, и правда были на нашей стороне. Сначала нас предал Янукович. Потом остановили из Москвы”.

“Иногда они проговариваются. То есть, они все время несут эту околесицу про внутренний конфликт, про стихийно восставших “русских людей”, которые устали терпеть притеснения в Украине… а потом их начинает заносить и в какой-то момент прорывается правда. Особенно когда говорит кто-то очень тупой, вроде Царева”, – подчеркнул журналист.

Правда же состоит в том, что никаких “стихийно восставших русских людей”, которые действовали по своей инициативе, никогда не существовало. Взамен им есть Москва, которая, как оказалось, может все это по щелчку пальцев остановить, когда ей это нужно.

“Не находите странным внутренний конфликт, который может быть остановлен по сигналу из столицы другого государства. Если Москва может остановить этот конфликт, если она его останавливала, как говорит Царев, то значит, что все это управляется из Москвы и конфликт, соответственно, международный. А никакая не “гражданская война”, – подвел итог Казанский.

Ранее politua рассказывал, как с аналогичным признанием выступил одиозный террорист Игорь Гиркин.