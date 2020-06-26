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В Житомирской области пытались поднять красный флаг в центре поселка

Источник: "112 канал"

Свидетелем этого стал народный депутат, который сорвал знамя.

В поселке в Житомирской области неизвестные водрузили на памятный знак в центре населенного пункта запрещенное алое знамя с советской символикой.

Видео инцидента опубликовал на своей странице в Facebook народный депутат Украины Владимир Арьев. Он же самолично сорвал коммунистический символ с памятника.

“Министр юстиции хочет отменить люстрацию коммуняк. Это решение противоречит духу закона о декоммунизации. Некоторые красные уже подняли головы и начали вывешивать свою символику. Пришлось выбрасывать”, – написал Арьев.

Міністр юстиції хоче скасувати люстрацію комуняк. Це рішення протирічить духу закона про декомунізацію. Деякі червоні…

Опубликовано Volodymyr Ariev Четверг, 25 июня 2020 г.

В своем посте народный депутат подразумевает заявление министра юстиции Дениса Малюськи, который утверждал, что автоматическую люстрацию чиновников Коммунистической партии СССР и чиновников того времени следует отменить.

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“Баланс интересов нарушен, это вмешательство государства в частную жизнь без обоснованного государственного публичного интереса. Поэтому эту категорию лиц, по нашему мнению, следует из закона вывести. Они ни при каких обстоятельствах не должны быть люстрированы, никакого государственно-публичного интереса здесь нет”, – заявил тогда Малюська.

Как ранее сообщал politua, в Одессе, в рамках декоммунизации, был ликвидирован последний барельеф с Жуковым.

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