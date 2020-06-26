Линия разграничения на Донбассе не соответствует минским соглашениям, но Россия отказывается вернуть ее в исходное состояние.

Россия отказывается освободить территории, которые, согласно Минским соглашениям, должны быть под контролем Украины. Поэтому линия разграничения нуждается в пересмотре.

Об этом заявил журналист и представитель отдельных районов Донецкой области Денис Казанский на своей странице в Facebook, комментируя заседание Трехсторонней контактной группы 25 июня.

Он привел слова представителя РФ в ТКГ Бориса Грызлова, о том что якобы “начался диалог Киева и Донбасса, и работа над поправками к закону [об особом статусе.- прим.ред.] должна быть продолжена”.

“Расшифрую, что означает “начало диалога по закону об особом статусе”. На заседании политической подгруппы украинская сторона подняла вопрос о том, что именно считать территорией ОРДЛО. Как известно, в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года четко определена линия разграничения с указанием конкретных координат, которая и должна быть по договору границей ОРДЛО. Вот только есть одна маленькая проблема – она существенно отличается от той линии, которую мы имеем сейчас. В 2015 году боевики, нарушив Минские соглашения, захватили у Украины еще 1700 квадратных километров территории с городами Дебальцево, Углегорск и населенными пунктами помельче. Следовательно, в соответствии с Минскими соглашениями, эти нарушения должны быть устранены российской стороной”, – написал Казанский.

Журналист также подчеркнул, что россияне устранять эти нарушения и возвращать захваченные территории отказываются. При этом поводом для отказа выступают аргументы из разряда “вам что, жалко?”.

“И это одна из главных причин, почему Минские соглашения не выполняются и никакого прогресса в переговорах нет”, – подвел итог Казанский.

Когда очень хочется показать какую-то победу, но показать нечего, рождаются такие заголовки и такие словесные… Опубликовано Денисом Казанским Четверг, 25 июня 2020 г.

Как сообщал politua, ранее Денис Казанский опубликовал журналистское расследование, согласно которому Виктор Медведчук владеет частью телеканала “1+1”.