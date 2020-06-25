Россия запустила создание «ХНР» в Харькове

Как известно при непосредственном участит связаны с Россией сил «русский мир» пытается дестабилизировать социально-политическую обстановку в Харькова. Однако, ФСБ со своей стороны за чем-то начало ускорять запланированные ранее процессы, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко

«Буквально вчера в материале «Русский мир» поднимает голову в Харькове» я писал о том, что акция неких патриотов у офиса партии «ОПЗЖ» в этом городе весьма интенсивно рекламируется Telegram-каналами с администрированием из России», – пишет военно-политический обозреватель.

«Тогда я предположил, что данная акция может быть спланированной и направленной как на дискредитацию Украины, с демонстрацией ущемления прав и оказания давления на инакомыслящие политические силы, так и в целом на расшатывание Харькова», – добавил он.

Что же, мои догадки целиком и полностью подтвердились менее чем за сутки. Ведь не успев даже начаться анонсированная акция у офиса «ОПЗЖ», а провокации направленные на расшатывание социально-общественной обстановки тут же полились рекой при информационной поддержке все тех же пабликов курируемых силовыми структурами РФ и, невероятно, пророссийских лидеров общественного мнения первого звена.

Первый нарратив – известный пророссийский блогер Анатолий Шарий, аффилированный ФСБ, внезапно опубликовал фото одного из представителей его партии, якобы избитого битами «Национальным корпусом» этой ночью.

«Эту публикацию тут же подхватывают именно те паблики, которые принимали активное участие в распространении нарратива о «жарком Харькове» и акциях у офиса «ОПЗЖ»», – подчеркивает Коваленко.

Второй нарратив – сразу после распространения слезного поста Анатолия Шария о бесчинствах «Национального корпуса», нарратив о дестабилизации Харькова продолжили развивать информационные площадки, задействованные и ранее, но с акцентом уже на граффити.

«В частности, речь идет о граффити «Україна, або смерть!» появившемся этим утром на набережной в Харькове», – отмечает Коваленко.

Это граффити тут же связали с расшатыванием Харькова и дестабилизацией обстановки «Национальным корпусом», жестоко избившем представителя партии Шария. Правда, на момент когда Анатолий Шарий разразился своим гневным эпистолярным излиянием и все сопричастные паблики распространили оное словоблудие, Национальная полиция не делал каких либо заявлений.

«По факту, обвинение было голословным, с учетом всех аспектов. Но, как же всё-таки хорошо заходят темы, расшатывающие социально-общественную обстановку», – подчеркивает Коваленко.

Наблюдаем за событиями далее.

«Ведь куда интереснее будет, когда начнутся протесты у офиса «ОПЗЖ», который уже заблаговременно опустел, кто в них будет принимать участие и какой за этими «активистами-патриотами» имеется след. Ведь уже очевидно, что тема расшатывания Харькова это задел Лубянки», – отмечает Коваленко.

Как-никак, а на горизонте появился выкормыш ФСБ – Шарий, да и сама партия «ОПЗЖ» курируется фэсовским трио Козак-Бабич-Беседа. Равно как и площадки, участвующие в раскручивании нужных нарративов в украинском сегменте, администрирует всё та же «рыжая» силовая структура.

«Наблюдаем!», – подытожил Коваленко