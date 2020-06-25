Голосование за поправки к Конституции.

«Рабы с галер» завезены на голосование в Россию

Российские власти используют новых граждан России, которыми стали некоторые граждане Украины, для повышения явки на голосованиях за поправки в Конституцию.

«Помпезность» и «победность» самим парадом в России и на оккупированных территориях не закончилась. Она плавно перетекла в голосование по поправкам в Конституцию России, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России

Но вернемся к нашему вопросу. Ради этого голосования на протяжении последних месяцев и были организованы разного рода PR-кампании, ура-патриотизм, марши милитаризма, игра с ковидной статистикой и всем сопутствующим.

«Да и сам парад, как подарок россиянам, подоспел в аккурат перед голосованием. Как любит говорить московский пропагандист Дмитрий Киселев: совпадение? Не думаю», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Однако пандемия и социальный кризис озлобили россиян против властей и лично президента. Кризисная повестка подогрела протестный настрой российского общества настолько, что он стал угрожать результатам плебисцита.

Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Фото с голосования за поправки в Конституцию. Пред 1 из 12 След

«Для создания любимой в Кремле картинки «победности» и «заботы» о гражданах на оккупированные территории было спущено указание обеспечить вывоз жителей так называемой «ЛДНР» в РФ для «реализации» ими своих конституционных прав. Хотя конституционные права Москва не обеспечивает даже своим гражданам», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Очевидно, на т.н. «ЛДНР» возложена «почетная» обязанность проиллюстрировать безропотную присягу на верность Путину и создать картинку массовой поддержки.

«Поэтому на всей оккупированной территории по указанию кураторов из Москвы различные т.н. «госструктуры» уже готовят списки своих сотрудников и местных жителей, которые уже получили гражданство РФ и составляют графики их организованного вывоза на «голосование» по 1 июля включительно», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

В целом на протяжении недели планируется вывезти на бесплатную «электоральную экскурсию» в близлежащие города России десятки тысяч жителей оккупированных территорий. Оккупационные власти в Луганске и Донецке уже выделили на это около 10 миллионов российских рублей на десятки рейсов в день.

«Кремль уже не покупает голоса россиян. Он их фальсифицирует. А мнение жителей оккупированных территорий он использует даром. Выжившие в огне войны рабы должны выполнить последнюю функцию – стать праздничной массовкой для цирковой легитимации преступной власти России. После чего они будут брошены на произвол судьбы окончательно», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

«Хотя если смотреть по видео и фото, которые распространяют в соцсетях сами россияне, как организована фальсификация в России, то зачем возить жителей оккупированных територий в Россию? Можно просто поставить мусорные баки возле каких-то пеньков и к ним выстроить очереди, а пропагандисты снимут нужные ролики, что это российский Таганрог или Покровское», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.