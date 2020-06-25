Уровень производства и потребления в РФ стремительно падает, а цена на нефть бьет антирекорд.

Российская экономика терпит катастрофу. Уровень производства и потребления в РФ стремительно падает.

Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita. По их информации, безработица среди россиян достигла максимума за последнюю декаду.

Падение промышленного производства ускорилось в полтора раза, потребление продуктов уменьшилось на 20%, а услуг на 40%. Пассажирский транспорт в России почти замер, а доходы от экспорта нефтяных и газовых компаний – рекордно низкие.

Статистические данные не оставляют никаких сомнений в том, что экономический кризис в России ухудшается, подчеркивают журналисты. По сравнению с прошлым годом, российское промышленное производство снизилось на 10%. Больше всего пострадали добыча нефти (-14,2%) и газа (-16,6%).

В Rzeczpospolita отдельно акцентируют внимание на том, что оборот торговых сетей по всей России снизился на 20%. Пострадали и перевозки: пассажирские буквально провалились на дно с показателем в -83%, а грузовые снизились на 10%.

Серьезно пострадали и зарплаты россиян. С одной стороны, нужно отметить, что по сравнению с прошлым годом средняя зарплата выросла на один процент (49306 рублей или 635,4 евро), однако с учетом инфляции семьдесят миллионов работающих россиян обеднели на два процента.

Министерство экономики РФ при этом говорит, что уменьшение ВВП уже второй месяц подряд является двухзначным: в апреле снижение составило 12%, а в мае – 10,9%.

Как ранее сообщал politua, Россия расчитывает поправить свое финансовое положение, добившись отмены мировых санкций с помощью СНГ.