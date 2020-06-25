“Комитет освобождения Донбасса” уже обратился к президенту и в МИД

Шахтеры пытаются вывести свою проблему на новый уровень.

“Комитет освобождения Донбасса” опубликовал очередное обращение к Президенту Украины и Министру иностранных дел Украины.

Об этом сообщает платформа в социальной сети Facebook “Украина в шоке” со ссылкой на ресурс СОЦПОРТАЛ.

Данный “Комитет” выступает за прекращение нарушений прав трудящихся на шахтах “Никанор-Новая”, “Комсомольская”, “Партизанская” и “Малогвардейская”, которые проявляются в виде репрессий со стороны “МГБ” ЛНР” в связи с протестами на них.

Пытаясь привлечь к проблеме международную общественность, “Комитет освобождения Донбасса” уже последовательно направлял свои обращения в ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста, Главе Верховной Рады Украины и Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

Из-за невыплат заработной платы они продолжают оставаться без средств к существованию и подвергаются преследованию со стороны окупационной власти на территории т.н. “ЛНР”.

Ранее politua подробно разбирался в ситуации с шахтерскими протестами на временно-оккупированных территориях Донбасса: