Шахтеры пытаются вывести свою проблему на новый уровень.
“Комитет освобождения Донбасса” опубликовал очередное обращение к Президенту Украины и Министру иностранных дел Украины.
Об этом сообщает платформа в социальной сети Facebook “Украина в шоке” со ссылкой на ресурс СОЦПОРТАЛ.
Данный “Комитет” выступает за прекращение нарушений прав трудящихся на шахтах “Никанор-Новая”, “Комсомольская”, “Партизанская” и “Малогвардейская”, которые проявляются в виде репрессий со стороны “МГБ” ЛНР” в связи с протестами на них.
Пытаясь привлечь к проблеме международную общественность, “Комитет освобождения Донбасса” уже последовательно направлял свои обращения в ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста, Главе Верховной Рады Украины и Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.
Из-за невыплат заработной платы они продолжают оставаться без средств к существованию и подвергаются преследованию со стороны окупационной власти на территории т.н. “ЛНР”.
Ранее politua подробно разбирался в ситуации с шахтерскими протестами на временно-оккупированных территориях Донбасса:
- Главари “ЛНР” до сих пор не знают, как решить проблему и боятся шахтерских бунтов.
- В итоге террористы решили провести репрессирование протестующих.
- После этого горняки впервые попытались вывести проблему на международный уровень.
- В результате, недовольный действиями боевиков Кремль может отправить в отставку “главу ЛНР” Леонида Пасечника.