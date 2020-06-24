«Русский мир» поднимает голову в Харькове

В Харькове готовится акция против офиса ОПЗЖ, которая рекламируется в социальных сетях площадками, администрируемыми российскими силовыми структурами.

Интересное объявление мне сегодня попалось на глаза, касательно некой акции у стен офиса одиозной и украинофобской партии «ОПЗЖ». И слыша о тех или иных акциях против представителей «ОПЗЖ» многие бы вскочили, аплодируя стоя, возможно и я, если бы не одно, но очень большое «но», пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Дело в том, что рекламой этой акции в социальной сети Telegram, занимался канал, курируемый российскими силовиками», – пишет военно-политический обозреватель.

Подобный финт как лакмусовая бумажка. Ведь акция против «ОПЗЖ», с одной стороны вызывающая поддержку в лице проукраинского, патриотически настроенного населения нашей страны, с другой стороны создает необходимые вовсе не украинцам информационные поводы, для громогласных заявлений о встающем с колен в Украине нацизме, преследовании инакомыслящих и всяких там репрессий со стороны фашиствующей молодежи.

«То есть, по сути, в Харькове начинается очередное, в определенном смысле режиссированное действо, например, как в прошлом году со сносом бюста Жукова», – отмечает Коваленко.

Напомню, что ситуация была практически идентичная. С одной стороны, патриотически настроенные украинцы достаточно негативно относятся к разного рода тоталитарной символики, особенно олицетворяющей собой саму суть кровавого и бесчеловечного режима, одним из образом которого и являлся маршал Жуков.

«С другой стороны, сам скандальный процесс сноса бюста Жукова больше походил на попытку расшатывания социально-общественной обстановки в отдельно взятом регионе-городе и создание повода поговорить гибридным ретрансляторам кремлевских нарративов», – подчеркивает Коваленко.

Если же учесть то, что в этой акции принимали участие, в том числе и представители организации «Традиции и порядок» до того известной как «Реванш» и которая прославилась «штурмом» Верховной Рады на Покрову, поджогом офиса Компартии и порчей билбордов подразделения «Киев-1», то дебоширы оказались знатные.

«О самой организации и ниточках ведущих к другим, не менее интересным персонажам я писал в материале «Многоцелевые «украинские патриоты». Если интересно – не поленитесь почитать и покликать ссылки», – отмечает Коваленко.

Как писал тогда в августе 2019 года Коваленко, накануне обращения Филарета к президенту Украины Владимиру Зеленскому, митрополиту Епифанию и представителям ЕС, с осуждением действий ПЦУ, члены «Традиции и порядок» ворвались и сорвали пресс-конференцию, проводимую в Укринформ сторонниками кандидата в депутаты по округу №50 Аксенова.

«Причем пророссийские пропагандистские информационные площадки, как, например СПЖУ, назвали этих молодых людей сторонниками ПЦУ», – подчеркивает Коваленко.

Стоит отметить, что, по информации «Укринформ», которая была озвучена в статье «Чьи интересы прикрывают «призывами» напавшие на «Укринформ»…», члены именно этой организации в июне этого года участвовали в снесении бюста маршала Жукова в Харькове, который подпадает под закон о декоммунизации.

«Какой пропагандистский эффект имела эта история и какую роль она играла в общей концепции создания хаотизирующих очагов, я так же описывал в материале «Старый-новый гибридный сценарий от Риги до Харькова», – отмечает Коваленко.

Но куда интереснее непосредственно кто руководит этой «чудесной» организацией.

«Так, известно, что лидером «Традиции и порядок» является Богдан Ходаковский. До этого, по информации того же «Укринформа», он состоял в рядах другой организации – «Реванш», которая стала основой для нынешней «Традиции и порядок», – подчеркивает Коваленко.

И именно «реваншисты» в 2015 году участвовали в «штурме» Верховной Рады на Покрову, поджигали офис Компартии и участвовали в ряде других провокаций, в частности, порче билбордов подразделения «Киев-1».

«После того как «реваншистов» взяла на учет СБУ и провела ряд обысков в ячейках организации, в ходе которых были обнаружены гранаты и тротиловые шашки, «Реванш» ушел в небытие, но на арену вышла «Традиции и порядок», – подчеркивает Коваленко.

А теперь, что называется, вишенка на торт. В статье на Укринформ отмечается, что Богдан Ходаковский был членом «Братства» Дмитрия Корчинского.

«А о том, как в свое время Дмитрий Корчинский «кошмарил» московский экзархат, я уже описывал в материале ««Полезные идиоты» или друзья Московского патриархата? Кто пытался прорваться в Лавру», где акцентировал внимание на очень странных, я бы даже сказал, садо-мазохистских отношениях между «украинским радикалом» и, по сути, агентом в рясе Захарием Керстюком», – отмечает Коваленко.

И, что самое интересное, как признается сам Коваенко, этот материал его побудило написать так же вторжение молодчиков Корчинского на территорию Киево-Печерской Лавры, что так же, в пропагандистских и пророссийских СМИ было освещено как месть ПЦУ представителям УПЦ.

«В целом же, прикрываясь, вроде бы благими, патриотическими мотивами, некоторые акции, на самом деле под собой подразумевают создание эффекта дискредитации и повода обвинить Украину в давно известных гибридных нарративах», – подчеркивает Коваленко.

А когда пиаром акции занимается такая площадка как вышеупомянутая, с прямой аффилиацией российской силовой админки, выводы сделать не сложно.

«То о чем еще можно говорить?», – отмечает Коваленко.

«Этим летом в Харькове опять будет жарко», – подытожил он.