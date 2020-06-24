«Дед побед»: кто приехал на Парад к Путину?

На празднование очередной годовщины победобессия в Москву к нацлидеру России Путину приехали только семь президентов, из числа «верных союзников».

Когда Владимир Путин – несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в России – принял решение принести подданных в жертву молоху «победобесия» и провести парад на Красной площади – он все еще продолжал рассчитывать, что остается влиятельным мировым лидером, приглашение которого просто нельзя будет проигнорировать, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«И если в охваченную эпидемией Москву все же побоятся приехать западные лидеры, то, по крайней мере, для руководителей стран постсоветского пространства Путин останется «альфа-самцом», которого нельзя ослушаться», – пишет публицист.

Именно поэтому в Кремле считали, что сами решают, кого удостоить чести быть приглашенным, а кого нет – и демонстративно отказали в таком приглашении Владимиру Зеленскому, который «неправильно» высказывается о подлинных причинах начала Второй Мировой.

«Но преступный парад только подчеркнул международную изоляцию «Деда Победа», как иронически называют постаревшего Путина сами россияне. К Путину приехали только те, кто не приехать просто не мог», – отмечает Портников.

В результате парад Путин смотрел в окружении семи президентов. Если не считать, конечно, главу оккупированной Абхазии Аслана Бжанию – но и ему в Кремле не рады: лишил власти путинского ставленника.

«Приехали те, кто не мог не приехать. Единственный гость из «внешнего» мира – то есть не из СНГ – президент Сербии Александр Вучич, который успешно сочетает европейскую интеграцию своей страны с имитацией перед своим доверчивым электоратом «дружбы» с Россией и сразу же после Москвы отправится в Вашингтон, для участия уже в реальной политике – встрече с премьером Косово Абдуллой Хоти», – подчеркивает Портников.

И посредником на этой встрече будет Дональд Трамп, а не Владимир Путин. С Путиным – солдатики, с Трампом – будущее Сербии. Но зато в Москве Вучича теперь называют «главным иностранным гостем года», как же – он же все-таки «настоящий» президент, а не какой-то там постсоветский правитель.

«А вот сосед Вучича, президент Хорватии Зоран Миланович, который собирался на парад, до Москвы не долетел – у него «сломался самолет», – отмечает Портников.

Из стран постсоветского пространства приехало всего шесть президентов из девяти.

«Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов испугался карантина после возвращения из Москвы – а это помешало бы ему отметить собственный день рождения», – подчеркивает Портников.

«Премьер-министр Армении Никола Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев – они планировали встречу в Москве – объяснили свой отказ сложной эпидемиологической ситуацией в своих странах», – уточняет он.

В результате Путин остался даже без ближайших союзников, приехали те, кто просто не смог отказаться.

Белорусский президент Александр Лукашенко, который готовится к очередным псевдовыборам и не хочет, чтобы Москва помешала ему сохранить власть.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который рассчитывает на поддержку Москвы в своих попытках стать “настоящим” президентом, а не тенью подлинного правителя Казахстана.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, который только что посадил своего предшественника на 11 лет и нуждается в одобрении.

Президент Молдовы Игорь Додон, который готовится к выборам и для которого поддержка Путина – главный политический (и не только) капитал.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который уже начал операцию по передаче власти сыну и нуждается в понимании своих монархических начинаний.

Ну и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, который постоянно демонстрирует, что в отличие от своего предшественника, умеет дружить со всеми – и с Западом, и с Россией, и с соседями. Вот и все гости.

«Международный авторитет Владимира Путина сузился до щели», – подытожил Портников.