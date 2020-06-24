Экспорт российского победобесия в «ДНР»

Как и в самой России, на оккупированном Донбассе тоже проводятся мероприятия связанные с очередной годовщиной победобесия. «ДНР» не стало исключением.

В последние 6 дней «ДНР» усиленно готовилась к параду победобесия. Указания Путина надо выполнять, а то денег не видать. Это в «ДНР» знают все, поэтому все суетились и сегодня к параду все готово, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России

«Сначала маршировали все на объездной дороге между Донецком и Макеевкой, а 18.06. синхронно с Россией, провели репетицию парада в Донецке. После этого ежедневно проходили репетиции по ул. Артема», – говорится в сообщении Telegram-канала.

По рассказам дончан, проживающих в центре, покоя им не было ни днем, ни ночью: ночью – военная техника “репетирует”, а днем собираются все ряженые предатели. Бесконечная музыка, команды и маршировки. Задействованы школы, училища, вузы, предприятия, все госучреждения.

«Должна быть массовость! Принцип, чем больше нас выйдет, тем больше нам денег даст Россия, остается единственно мотивирующим», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Смотреть бесполезно, так как это несколько облегченная версия Северной Кореи. Кто ностальгирует по СССР – вам прямая дорога туда. Только заранее подготовьтесь к особенностям 1937 года и тренируйтесь бесконечно кричать: «Сталин/Путин – наш рулевой».

«Главный посыл «парада-75»: «Мы – победили. Мы – лучшие! Можем повторить»! Быдлота даже не задумывается над словами «можем повторить»? Они веселятся и радуются, как-будто причастны к «Победе», не понимая всей трагедии того, что произошло в 1939-1945 гг?», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

«Не понимая ответственности бывших руководителей СССР и нынешних руководителей РФ, за произошедшее с целыми народами. Поэтому и орут: можем повторить? А что вы можете повторить?», – добавляют в сообщении Telegram-канала

А что было на самом деле? В теперь несколько вопросов, насчет того, что именно готовы повторить россияне:

• Заключить сепаратный договор с Гитлером о разделе Европы?

• Начать вместе с Германией с разницей в 17 дней Вторую мировую войну, захватив и разделив Польшу?

• Повторите позорно проигранную войну с Финляндией?

• Повторите аннексию Прибалтийских стран, оккупировав их танками и сфальцифицировав «волеизъявление населения»?

• Повторите позорное бегство к Москве из-за бездарного командования, приведшего к окружению и пленению 7 млн солдат, потере 40% всей боевой техники, оружия и боеприпасов в первые недели «необъявленной» войны?», – отмечается в сообщении Telegram-канала

• Повторите гибель 27-40 млн граждан, которых без оружия гнали на вражеские пулеметы?

• Повторите «бабы нарожают», посылая своих солдат на убой в Корею, Вьетнам, Египет, Китай, Анголу, Афганистан, Приднестровье, Чечню, Грузию, Сирию, Украину?

«Вы надеетесь, что все это вас не коснется и вы не несете ответственность за молчаливое одобрение убийства вашими сыновьями, братьями и мужьями миллионов граждан других стран и захвата их территорий по приказу обезумевшего маньяка-клептомана, возомнившего себя вершителем судеб мира?», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала

Это ваше совокупное преступление навсегда останется в истории и генетической памяти поколений тех, чьи жизни и судьбы разрушил ваш кремлевский диктатор ХХI века, угрожающий всему миру ядерным оружием, как единственным аргументом его политических амбиций.

«Неизбежная обреченность этого режима, этой страны и этих людей уже предопределена и изменить ее не возможно. Вместо скорби и мольбы о прощении у миллионов безвинно погибших, вы орете «Па-бе-да! Можем повторить!», – отмечается в сообщении Telegram-канала

«От того и орете, что не можете, криком заглушая свой страх перед неизбежностью, куда втянул и поставил всех вас в один ряд с собой маньяк XXI века, сделав сопричастными со всеми его преступлениями», – добавляется в сообщении Telegram-канала.

Выкрикивая «можем повторить», вы как бы демонстрируете всем странам, что можете напасть, захватить, убить, разорить, что и делал в последние 20 лет режим вашего президента, напоминая своими действиями скорее средневековую орду, живущую за счет набегов и разорений соседей, чем современную цивилизованную страну.

«Только никто вас уже не боится и ничего вы уже не можете. Распад всех империй, державшихся на страхе и авторитаризме, неизбежен и доказан историей. Текущие события только подтверждают, что часы путинского режима отсчитывают последние дни, а ему так хочется примазаться своим несостоявшимся величием к чужой победе», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.