Пророссийский политик, ярый защитник террористов “Л/ДНР” и глава партии “Оппозиционная платформа “За жизнь” Виктор Медведчук владеет совместным бизнесом с олигархом Игорем Коломойским. И речь идет не только о сферах энергетики и металлургии, но и о откровенно проукраинском телеканале “1+1”.

Об этом на своем youtube-канале рассказал блогер Денис Казанский. Он ссылается на журналистское расследование программы “Схемы”, подчеркивая, что оно, несмотря на свою сенсационность, не вызвало особого резонанса в обществе (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

“Журналисты программы “Схемы” выяснили, что олигарх Игорь Коломойский и пророссийский политик Виктор Медведчук являются деловыми партнерами и имеют совместный бизнес в энергетике, металлургии и медиа. Оказалось, что Медведчук является совладельцем телеканала “1+1”. Того самого телеканала, который в РФ и “Л/ДНР” называли “рупором украинских карателей и фашистов”, и считали, что он сеет ненависть к жителям Донбасса”, – пояснил Казанский.

Он акцентировал внимание на том, что Медведчук абсолютно не отрицает того, что имеет общий бизнес с Коломойским. В частности, политик уже прокомментировал это расследование и в ответ на вопрос журналиста ответил буквально следующее: “Ну, вопросы бизнеса есть вопросы бизнеса, причем тут идеологическое?”

“С Коломойским, в принципе, все ясно. Это олигарх, он в моральные авторитеты не набивается, он никогда не скрывал, что главное для него – это деньги, его позиция достаточно откровенна и цинична При этом Коломойский не является политиком. Безусловно, он конечно финансирует некоторые политические силы, но сам он никуда не баллотируется и ничего никому не обещает. С Виктором Медведчуком же совершенно дело обстоит иначе. Медведчук – это народный депутат, это политик и это лидер крупнейшей пророссийской политической силы ОПЗЖ, которая имеет в парламенте крупную фракцию и декларирует определенные ценности и определенную идеологию. Да, я эту идеологию считаю гнилой, предательской, я ее не разделяю. Но вместе с тем нельзя отрицать, что в Украине есть миллионы людей, которые верят и этой идеологии, и политикам из этой партии”, – уточнил блогер.

Теперь же, рассказал Казанский, получается, что Виктор Медведчук – это деловой партнер Игоря Коломойского, который с 2014 года считается у сторонников России, то есть избирателей Медведчука, чуть ли не исчадием ада. Который является символом украинского сопротивления этой т.н. “Новороссии” и символом борьбы с группировками “ЛНР” и “ДНР” на начальном этапе.

“В росСМИ, в том числе государственных, для Коломойского не жалеют эпитетов. Его называют создателем карательных батальонов, убийцей жителей Донбасса, и даже организатором бойни в Одесском доме профсоюзов. Это, кстати, не шутка, такие сюжеты выходили не где-то на маргинальных помойках, а даже на государственных телеканалах, которые существуют за российские бюджетные деньги и они посвящали Коломойскому целые документальные фильмы, в которых изображали этого олигарха в самых мрачных и черных тонах”, – подчеркнул он.

“И тут выясняется, что это чудовище, этот дьявол во плоти, является бизнес-партнером кума Путина и лидера крупнейшей пророссийской партии Украины, Виктора Медведчука. И когда к Медведчуку идут с вопросом “как же так”, Медведчук отвечает: “Да ладно, ребята, вообще не парьтесь, это же просто бизнес. Ну подумаешь, я рублю капусту с чуваком, который финансировал добровольческие батальоны и предлагал 10 000 долларов в награду за пойманного россиянина, ну и что такого? Идеология тут вообще не причем. Идеология у меня для вас, лошье, это вам я рассказываю про то, как надо мир на Донбассе делать, про дружбу с Россией, чтобы вы за меня проголосовали. А когда мне надо бизнес-вопросы порешать с Коломойским, я эту хрень вообще не беру в расчет”, – пошутил Казанский.

По его словам, ситуацию можно сравнить с тем, Ясир Арафат и Моше Даян имели общий бизнес и владели на двоих одним телеканалом, который бы при этом поддерживал одну из воюющих сторон, а другую называл наемниками и террористами. Если бы дело было в другой стране, или по крайней мере с другим украинским политиком, то рейтинг этого политика и его политической силы после появления такой информации рухнул бы примерно до нуля. Однако практика показывает, уверен Казанский, что для избирателя ОПЗЖ не существует дна и они готовы мириться с чем угодно. Даже с присутствием в списке ОПЗЖ Ильи Кивы – лишь бы только их избранники повторяли мантры про защиту русского языка и важность дружбы с Россией. Поэтому голосовать за ОПЗЖ и Медведчука люди, конечно, к сожалению, не перестанут. Причем делать это будут ровно те же самые граждане, которые еще совсем недавно кричали про нелюдя и карателя Коломойского.

“А Виктор Медведчук будет довольно потирать руки, ведь ему голоса избирателей нужны для того, чтобы наращивать свое влияние, а соответственно и наращивать свои капиталы. Попросту говоря – для того, чтобы заработать больше денег” – подвел итог Казанский.

Как ранее сообщал politua, против Медведчука в Украине возбуждают дело о государственной измене.