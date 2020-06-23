Как Путин видит историю Второй мировой войны?

Украинцам следует уяснить один важный урок: история ничему не научила нацлидера России Путина. И это самый важный урок для Украины.

Нацлидер России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войны. Но вместо скорби о мировой трагедии звучит оправдание военных преступлений коммунистического и нацистского режима,

рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» журналист и публицист Павел Казарин.

«Владимир Путин написал статью о Второй мировой. Заявил, что причиной войны стал Версальский договор, унизивший Германию после Первой мировой. Обвинил запад в Мюнхенском сговоре, когда Европа закрыла глаза на раздел Чехословакии. Заявил, что оккупация стран Балтии прошла с согласия властей этих стран», – рассказывает публицист.

В совместном нападение нацистской Германии и большевистского СССР нацлидер Путин обвинил саму Польшу. Типичная бандитская логика обвинения жертвы.

«Уверяет, что в разделе Польши между СССР и Германией виновато польское руководство. Российский президент думает, что он тем самым оправдывает Советский Союз. Снимает с него ответственность за сговор с Берлином», – отмечает Казарин.

Кроме того в этой статье явное указание на тот факт, что Кремль так же обвиняет Украину в оккупации и аннексии Крыма.

«Но если вчитаться в его статью, то создается ощущение, что Путин оправдывает заодно и Германию. Когда российский президент говорит о том, что руководство Польши виновно в разделе своей собственной страны – то он намекает, что в аннексии Крыма виноват Киев», – подчеркивает Казарин.

Украинцам следует из это всего уяснить один важный урок.

«История ничему не научила российского президента. И это тот урок, который Украине нужно выучить наизусть», – подытожил Казарин.