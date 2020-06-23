“Путин в костюме Сталина”: как кремлевский лидер оккупирует мировую историю

Если разобрать очередную “программную статью” Владимира Путина, становится понятно, с помощью каких именно методов он планирует свой новый исторический подвох. Манипуляции с историей, приведенные в путинском “реферате” – это очередная попытка снять с России тяжкое бремя страны, уличенной в глобальной агрессии.

Об этом пишет “Информационное сопротивление”. В издании подчеркивают, что современная Россия становится все более неуправляемой. И проблема даже не в остром дефиците финансов, которые требуются для поддержания целостности огромной территории, отдалении регионов от бездействующего центра на фоне коронавирусной пандемии или отгораживании горстки алчных элит от миллионов сограждан в свой закрытый мирок. Кризис современной России куда более глубокий, и выражается он в шизофреническом бегстве от страшной реальности. При этом особенное беспокойство вызывает тот момент, что от печальной действительности стремится убежать даже сам зачинщик и виновник печальных времен – Владимир Путин.

“Реферат” Путина

Очевидно, понимая, что в экономической, социальной, гуманитарной и культурной областях доведенной до ручки его стране показать миру нечего, он решил ударится в очередную пропагандистскую компанию по переписыванию истории. Предметом путинских инсинуаций снова стали события Второй мировой войны, а также ряда лет, предшествовавших ей.

Так, 18 июня 2020 года в консервативном американском издании “The National Interest” была опубликована статья под заголовком: “Владимир Путин: Настоящие уроки 75-летия Второй мировой войны”. И в ней вызывают ряд вопросов сразу несколько важных моментов.

Так, выход статьи предшествует проведению “парада Победы”, который намечен на 24 июня 2020 года. В России, где до сих пор болеют коронавирусом более 230 тысяч человек, сотнями умирают врачи и тысячами – пенсионеры, путинская команда решила в качестве масштабной PR-акции устроить пародию на парад Победы 1945 года. Как видим, сталинский подход к военным, как к банальному расходному материалу, остался у Кремля в крови.

Им в принципе все равно, сколько военных потом умрет или заразит своих близких, ведь важна лишь картинка с торжествующим престарелым карликом на фоне бронетехники. При этом реплика парада образца 2020 будет какой-то уж очень урезанной, даже потешной. Ведь в 1945 году, в параде принимали участие 24 маршала, 249 генералов, 2 536 офицеров и 31 116 рядовых и сержантов и 1850 единиц боевой техники, и это были реальные ветераны войны. В 2020 году по брусчатке Красной площади пройдутся 15 тысяч военнослужащих, ряженных в форму образца 1943 года, и не более 200 единиц техники.

В общем, дешево, сердито, в духе прохудившейся нефтяной державы-банкрота, подчеркивают журналисты. Все это шоу затевается лишь с одной целью: мобилизовать электорат не на боевые действия, а на участие в юридически ничтожном действе под названием “Общероссийское голосование” по поправкам в Конституцию.

Что касается выбора иностранного издания, в котором вышла публикация Путина, то информационный ресурс был выбран не случайно – это подкармливаемое и отчасти контролируемое российскими спецслужбами СМИ. Это крайне снижает респектабельность и путинский блеск. Ведь он хочет заявить о своих притязаниях на глобальное лидерство, объявить новую “глобальную войну” или как минимум ревизию мирового порядка, как это сделал в 1946 г. уже отставной британский премьер Черчилль в Фултоне.

Вот только все прекрасно понимают, что калибр у Путина мелковат. Поэтому и приходится размещаться в издании, в редколлегии которого в свое время состоял одиозный депутат Пушков, а издателем выступал Дмитрий Саймс, который сейчас не вылазит из ток-шоу “Большая игра” на “Первом канале” кремлевских пропагандистов.

Ну, а сама статья – это целый реферат на тему истории Мировой войны. Вот только написанный совершенно не профессионально, ведь в нем нет ссылок на первоисточники. А если и есть, то используются, например, цитаты Гитлера, которые он никогда не произносил. В любом уважающем себя университете или, тем более, научном издании за такое оформление Путин получил бы “неуд”.

Более того, российский президент претендует на то, что якобы сам писал этот текст. С одной стороны эпичность текстового объема говорит о том, что Путин хочет переплюнуть “длинную телеграмму Кеннана“, который известен, как “архитектор холодной войны”. В ней было 8 тысяч слов, и ею зачитывались в высоких кабинетах по всем миру. Путин хочет быть круче Кеннана и наваял в своем бункере текст аж на 9 тысяч слов, но изрядно разбавленный водой и отсебятиной.

В итоге складывается превратное ощущение, что в самой России уже развалилась академия наук, и нет ни одного авторитетного ученого, который, как профессионал мог бы озвучить призыв к миру с тезисами о научных выводах относительно уроков глобальной войны. Из-под пера давно дискредитировавшего себя безответственного, циничного и аморального политикана, каким является Путин, “уроки истории” выглядят попросту кощунственно.

Вопросы к тексту статьи



Первая претензия к путинскому тексту состоит в том, что он взялся за профанацию темы Второй мировой войны. Он безжалостно политизирует сферу, которой должны заниматься ученые. Например, немецкий историк Карл Шдегель на этот счет заметил, что в своей статье Путин допустил “подтасовку реальной ситуации, от которой волосы встают дыбом”.

Путинские рассуждения об истоках войны, действиях различных стран того времени, и о том, как следует воспринимать те события идут в разрез с самим понятием историцизма. “Это выглядит довольно странно, когда президент выступает в роли историка и ссылается на архивные документы. Это дело историков, которые работают независимо от политических представлений”, — подчеркнул Шлегель.

Анализируя причины Второй мировой войны Путин возводит их к решениям, принятым и оформленным в рамках Версальского мирного договора. Германия, также как другие государства Тройственного союза проиграли в Первой мировой войне, в развязывании которой принимали деятельное участие. При этом, по мнению Путина, Версаль для немцев был символом “глубокой несправедливости”, “национального унижения”, а Германия должна была выплачивать “огромные репарации, истощавшие экономику”. В итоге жажда реванша привела к власти партию национал-социалистов.

Вот только здесь можно увидеть грубейшее нарушение банальных причинно-следственных связей. Ведь Германия никогда не была жертвой Версаля – она выступала страной, понесшей наказание за агрессию и потерпевшей поражение в войне. Ее судьба тогда действительно была печальной, но такова участь любого государства, потерпевшего поражение.

Да, немцы временно утратили 20% территории и 10% населения, но не нужно забывать, что Германия сохранилась, в отличие от Австро-Венгерской и Османской империй, которые полностью распались. Кроме того, не следует возводить в абсолют то, что НСДАП Адольфа Гитлера пришла к власти в 1933 г. исключительно на базе требования отменить Версальский договор, ведь это был лишь один из 25 пунктов программы партии, и ее электорат – немецкие рабочие – куда больше мечтали о достойной работе, пенсии, дешевых кредитах и доступном образовании.

Более того, СССР Сталина и Третий рейх Гитлера, будучи странами-изгоями на мировой арене, активно сотрудничали, особенно в военной сфере. И хотя Версаль запрещал немцам иметь армию с наступательным потенциалом, но именно Советский Союз помогал нацистам готовить боевых летчиков, танкистов, проводить штабные учения и испытывать химическое оружие. Получается, что Сталин сам тренировал страну-агрессора…

Но следующим пунктом Путин пытается оправдать Советский Союз в части заключения Пакта Молотова-Рибентропа и дальнейших договоров с Третьим Рейхом. Якобы советское руководство опасалось, что останется наедине с Германией и ее союзниками, и нужно было срочно заключать пакт, чтобы выиграть время для укрепления обороны страны. Путин пишет: “В сложившейся ситуации Советский Союз подписал Договор о ненападении с Германией. Фактически сделал это последним из стран Европы, причем на фоне реальной опасности столкнуться с войной на два фронта — с Германией на западе и с Японией на востоке, где уже шли интенсивные бои на реке Халхин-Гол”.

Вот только о какой обороне идет речь, если Союз стал соучастником “четвертого раздела” Польши, и сделал это очень трусливо – когда Франция и Великобритания показали свое бездействие, а правительство Польши оказалось в эмиграции: “лишь когда стало окончательно ясно, что Великобритания и Франция не стремятся помогать своему союзнику, а Вермахт способен быстро оккупировать всю Польшу и выйти фактически на подступы к Минску, было принято решение ввести утром 17 сентября войсковые соединения Красной армии в так называемые Восточные Кресы”. А позже позже прошел совместный парад Вермахта и частей РККА в Бресте, но об этой мелочи Путин позволяет себе снисходительно забыть.

Но это типичный инструмент манипулятора, состоящий в опускании крайне неудобных фактов, которые не вписываются в его стройную картину мира. Например, Путин не упоминает о том, что осенью 1939 года СССР сам развязал захватническую войну против Финляндии, за что в декабре того же года был объявлен страной-агрессором и исключен из Лиги наций. А вот по мнению Путина “…Лига наций, в которой доминировали державы-победительницы — Великобритания и Франция, продемонстрировала свою неэффективность и просто потонула в пустых разговорах. В Лиге наций, да и вообще на европейском континенте, не были услышаны неоднократные призывы Советского Союза сформировать равноправную систему коллективной безопасности. В частности, заключить Восточноевропейский и Тихоокеанский пакты, которые смогли бы поставить заслон агрессии. Эти предложения были проигнорированы”. Но какие пакты можно заключать со страной-агрессором, которая дружит с гитлеровской Германией?

Не брезгует Путин и подтасовкой фактов, что особо ощутимо на примере тезиса о том, что страны Балтии осенью 1939 г. вступили в состав СССР “на договорной основе, при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного и государственного права того времени”.

Но на деле это была классическая оккупация, которая базировалась на секретных протоколах к Пакту Молотова-Риббентропа. Согласно им три независимые Балтийские республики были включены в советскую сферу влияния, и их независимость была ликвидирована. В новейшей зарубежной историографии действия СССР оцениваются как “оккупация с последующей аннексией”.

Так, Совет Европы в своих резолюциях охарактеризовал процесс вхождения балтийских государств в состав СССР как “оккупацию, насильственное включение в состав страны и аннексию”.

И наконец, Путин использует манипулятивные приемы преувеличения и преуменьшения. Если говорить о гиперболизации, то важно указать на мессианскую и спасительную роль СССР: “который одержал грандиозную, сокрушительную победу над нацизмом, спас весь мир” или “важно передать потомкам память о том, что победа над нацизмом была одержана, прежде всего, советским народом, что в этой героической борьбе”.

Т.е. не было ни Второго Фронта, ни антигитлеровской коалиции, ни чудовищно огромных поставок по лендлизу. Роль союзников максимально преуменьшается, что является классическим примером столь любимого Путиным победобесия.

И разумеется, вишенкой на торте путинской статьи выступают военные преступления. По его мнению, Петен, Квислинг, Власов и Бандера – это люди, которые в “бесчеловечности зачастую превосходили своих хозяев”. Он упоминает о расстрелах Бабьего Яра, Волынской резне, сожженной Хатыни, акциях уничтожения евреев в Литве и Латвии.

Но при этом, разумеется, забывает вспомнить о таких преступлениях сталинского режима, как голодомор украинцев, “красный террор”, создание огромной сети лагерей НКВД ГУЛАГ, массовые депортации целых народов, Быковня и Катынский расстрел, многотысячные убийства, массовые изнасилования и грабеж мирного населения Германии, Австрии, Венгрии, Польши, Чехословакии, Сербии, стран Балтии, которые лежат на совести Красной армии.

Международная реакция на статью Путина

На псевдоисторическую графоманию Путина в мире реагируют с опаской. Ведь после “Мюнхенской речи”, произнесенной в 2009 году кремлевский лидер начал активно разрушать систему региональной безопасности на Европейском континенте и организовывать бесконечные гибридные войны в разных частях мира.

И конечно же, историческая война, которую он объявил, никому не добавляет оптимизма. Что важно, цивилизованные страны посылают Путину сигналы, что его раскольническая работа может плохо для него закончиться.

Так, представитель британского МИД заявил: “история не должна переписываться в угоду интересов той или иной страны и использоваться в качестве политического инструмента. Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима”.

В эстонском МИДе путинскую трактовку истории встретили в штыки. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что российский лидер “продолжает представлять ложный исторический нарратив”.

“Путин отдельно останавливается на Прибалтике, указывая на то, что страны Балтии присоединились к Советскому Союзу на основании договора и с согласия избранных народных представителей и это соответствовало международному и внутригосударственному праву того времени. Эти утверждения ложные, и я их полностью осуждаю”, — заявил министр.

МИД Латвии с сожалением констатировал, что “российские власти все еще не готовы дать объективную оценку ответственности советского режима за развязывание Второй мировой войны и многочисленные преступления против народов Европы, России и ее соседей”.

“Призрачная автономия стран Балтии во время советской оккупации была лишь прикрытием для преступной политики советского режима, которая определялась руководством Советского государства и Коммунистической партии в Москве”, — заявили в Министерстве иностранных дел Латвии.

В Польше же, которую Путин и вовсе заклеймил в агрессии, уверены что цель Кремля состоит в разжигании исторических войн с помощью манипуляций с фактами вокруг прошедших событий. По сути, Россия хочет стать монопольным владельцем общей победы. Все, чем занимается путинская РФ – это обеление позорного советского прошлого, чтобы стереть из памяти тот факт, что Сталин и Гитлер вступили в сговор друг с другом.

Директор Департамента национальной безопасности канцелярии премьер-министра Польши Станислав Жарын посчитал это манипуляцией историей. Он указал, что, например, Владимир Путин пишет, что после этого войсковые соединения Красной Армии были введены в “так называемые Восточные Кресы — ныне это части территории Белоруссии, Украины и Литвы”. Однако, обращает внимание Жарын, Путин не написал, что это вторжение СССР осуществил в соответствии с условиями пакта Молотова-Риббентропа.

Владимир Путин активно использует собственную интерпретацию истории в качестве инструмента сегодняшней кремлевской политики. Это очередная попытка представить Польшу, Украину и страны Балтии как реакционные, националистические и даже антисемитские государства. Это попытка изолировать эти страны, для которых важна собственная безопасность, и на чьей территории произошла значительная часть ужасов войны.

Если провести связь с парадом 9 мая и 24 июня, это самая большая обида для Красной армии, которая воевала против Гитлера, — использовать ее в противостоянии с Украиной, с Польшей, которые сами стали жертвами национал-социалистической политики и тоже воевали против Гитлера.

“Таким образом, “длинный реферат Путина” бросает вызов здравому смыслу, и ставит своей целью раскровить уже зажившие раны и разворошить золу прошедшей войны. На фоне этого возникает резонный вопрос, а не выйдет ли Путин на парад 24 июня в сталинском френче, чтобы максимально слиться с теми образами и фантазиями давно ушедшего прошлого, в которые он все еще надеется вдохнуть жизнь. Ведь, похоже, процессы в реальной России его давно уже не интересуют”, – подводят итог журналисты.

Как сообщал politua, на путинский парад не приедет никто из ключевых мировых лидеров.