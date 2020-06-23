Будет ли «ДНР» бороться с коронавирусом?

Украинцы застрявшие из-за коронавируса на территории ОРДЛО начинают возвращаться в Украину. Они рассказывают о том как их выпустили например из «ДНР».

Власти «ДНР» не могут справиться с эпидемией коронавируса на своей территории. При этом они пытаются некоторыми карантинными мерами изолировать себя от Украины пустив ситуацию внутри на самотек, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России

«Знакомые из Днепра рассказали, о том что к ним 22.06.2020 приехал из Донецка родственник, который был в мышеловке весь карантин. В числе первых он прорвался на подконтрольную Украине территорию», – говорится в сообщении Telegram-канала.

«Рассказывает удивительные вещи, о которых российские и денеэровские пропагандисты говорят, что такого не может быть, это фейки», – уточняется в сообщении Telegram-канала.

Далее приводится рассказ украинца вырвавшегося из ОРДЛО . сразу по ослаблению карантина.

«Итак, очевидец рассказывает, что делалось в Еленовке 22.06.2020 на пункте пропуска из ДНР на украинскую территорию», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«Как рассказал мужчина, в этот день пытались поскорее уехать «из процветающей республики» те, кто по словам российских пропагандистов, «так нелюбит Украину», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

При чем, как только условия изоляции были ослаблены, все украинцы, которые волей коронавируса вынуждены были оставаться в ОРДЛО, некоторые из которых приехали туда с подконтрольной Украине территории, – потянулись в Украину. Фактически им пришлось прорываться через денеэровский блокпост.

«Вот все они громадной толпой атаковали денеэровский блок-пост «Еленовка», желая побыстрее покинуть мышеловку и оказаться «в ненавистной Украине», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Оккупационные власти выпускали на блок-посту в Украину только с условием, что лицо выехавшее не намеревается возвращаться в «ДНР» назад. Соотвествующую расписку брали с каждого выезжающего.

«Но не тут –то было. За руки денеэровские вояки никого не держали, а вот заставить подписать заявление, что выезжаешь в одну сторону (без возврата в «ДНР»), заставили всех, без исключения», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«То есть, сразу поставили ультиматум: валите в Украину и не возвращайтесь в нашу «славную недореспублику», – уточняется в сообщении Telegram-канала.

Однако часть народа пыталась вырваться из «ДНР», а так же въехать на оккупированную территорию окружным путем, в обход блок постов.

«Но народ не понял юмора и пока толпа писала себе приговор о не въезде обратно в «ДНР», многие жители пытались проехать и пройти мимо КПВВ, «по соседним улицам, по огородам, по полям», – так рассказал очевидец», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

«Сам он подписал заявление, что едет в один конец. Сейчас он в Днепре у родственников и сможет ли он когда-либо вернуться в Донецк не знает», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

Кроме того всех въезжающих из Украины в «ДНР» будут в обязательном порядке заставлять проходить медосмотр.

«Кроме того, очевидец рассказал, что все, кто въезжает в «ДНР» с украинской территории, будут проходить осмотр врачами «ДНР» на предмет выявления признаков коронавируса. Как это будет, точно он не знает», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«Но установлена норма, что по 40 человек в день въезжающих из Украины будут отправлять в две больницы на двухнедельную обсервацию», – уточняется в сообщении Telegram-канала.

Власти «ДНР» уже определили медицинские учреждения для карантинной изоляции въезжающих у которых обнаружен вирус.

«Ему это стало известно от родственницы, работающей в больнице Вишневского. Именно больница им. Вишневского и 23-я кардиологическая больница (на Азотном) определены властями ДНР для изоляции и обсервации прибывших из Украины», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

«Будут ли все проходить обсервацию и что будет с теми лицами, которые будут превышать установленное количество в 40 человек, он не знает», – уточняется в сообщении Telegram-канала.

При этом в случае обнаружения коронавируса хотя бы одного у прибывших из Украины их всех, всех 40 пропускаемых в день поместят в изоляцию.

«Но приехавшие из Украины и «отобранные» однозначно будут в закрытых помещениях под наблюдением врачей «ДНР», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«Даже если человек не будет болен, но попадает в число 40, он все равно должен будет пройти обсервацию. Принцип отбора людей для обсервации ему не известны, но попасть в такие «полутюремные застенки» он бы не хотел», – добавляется в сообщении Telegram-канала.

При это оккупационные власти «ДНР» используют этот повод для продолжения изоляции своей территории от посещения украинцами.

«Размышляя на эту тему он сказал, что очевидно «ДНР» таким образом хочет ограничить въезд людей из подконтрольной Украине территории, так как «какой дурак захочет приехать к родственникам, а оказаться на две недели закрытым больнице с больными на COVID-19?», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

В тоже время эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в «ДНР» очень сложная. С одной стороны власти не могут справиться с эпидемией, с другой стороны наблюдается рост протестных настроений из-за карантина, говорится в следующем сообщении.

«По информации знакомых из так называемого «минздрава «ДНР», в связи с нарастающим недовольством местных жителей развитием ситуации с коронавирусом в «республике», а также ее выхода из-под контроля оккупационных властей и перехода в режим «будь, что будет», «минздраву» и местным пропагандистам поставлены задачи по нивелированию этих негативных настроений, связанных с коронавирусом и приукрашеванию реальной ситуации», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«Так, а в чем-то суть? А вот в чем. Начиная с 20 июня во всех сводках «минздрава «ДНР» приказано «исключать из все показателей и отчетов количество зараженных медицинских работников, а процент заражения инфекцией понизить за счет учета носителей», – уточняется в сообщении Telegram-канала.

Также, предписано имитировать процесс глобального суточного тестирования, что также включать в сводку «минздрава», чем и аргументировать большее количество зараженных. Кроме того, указано добавить в сводку также процент заболевших в «ДНР» от общего количества жителей оккупированной территории, что будет более положительно восприниматься населением.

«Понимая, что сфера медицины «ДНР», как и имущественный комплекс сферы медицины «ДНР» лежит в руинах, МОЗ и руководство «республики» пытаются сформировать благоприятную картинку, с целью недопущения массовых выездов местного населения на подконтрольную Украине территорию (КПВВ уже открыли) и будущих праздничных мероприятий «победобесия». Ну нельзя, чтоб народ видел плохое. Но все эти манипуляции оккупационных властей лежит на поверхности», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала..

В свою очередь, местным пропагандистам, российскими кураторами дано указание «по формированию негативного общественного мнения на основе использования «статистической информации» по заболеваемости в регионах Украины, загруженности больничный коек» и т.д.

«Задача – формирование информационной картинки на контрасте. С одной стороны – показать «удручающую ситуацию» с коронавирусом в Украине и неспособность украинских властей удержать ситуацию под контролем, а с другой-показать какие отчаянные и эффективные меры предпринимаются в «ДНР», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

При этом, местным писакам строго на строго запрещено вообще что-либо говорить об эпидемиологической ситуации в России.

«Еще знакомые рассказали, что на их вопрос приехавшему родственнику, «ну как там?», он дал короткий ответ: дурдом. Аргументируя свой вывод добавил: «понимаете, там все друг за другом следят, там друг другу не доверяют и живут в страхе», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

«Я боюсь даже соседа, с которым в школе учился, по девкам вместе бегали, а сейчас говорить с ним боюсь. Там все, кто не работает в структурах «ДНР», живут в страхе. Их в любой момент могут «дернуть», – уточняется в сообщении Telegram-канала.

«Обо всех «прелестях» жизни в ДНР родственник пообещал рассказать позже, а также о подготовке ДНР к параду и «вхождению в РФ». Но об этом позже», – подытожил в сообщении Telegram-канала.