Никто из ключевых мировых лидеров не приедет на парад в честь 75-летия победы над нацистской Германией, который устраивает Путин 24 июня в Москве.

Об этом в интервью изданию “Сегодня” заявил политолог Дмитрий Орешкин. Он подчеркнул, что российский президент с помощью этого мероприятия пытается разблокировать режим международной изоляции.

“Это тоже одна из целей. И это тоже не очень красиво. Потому что мы же понимаем: никто из крупномасштабных лидеров на этот парад не приедет. И в некотором смысле это называется дискредитация такого понятия, как парад. Путин ведь хотел создать что-то вот такое пафосное. А оно не получается. Насколько известно на данный момент, согласились приехать полтора десятка лидеров. Это в основном СНГ плюс Абхазия и Южная Осетия в этом же списке. Целиком и полностью зависимые и состоящие на содержании у Путина главы непризнанных государств приедут. А масштабные мировые лидеры – нет”, – пояснил политолог.

По его словам, спешка с парадом вызывает вопросы даже у сторонников Путина. Но в Кремле все же решили связать парад с голосованием по поправкам к Конституции РФ, которые печально известны как “обнуление Путина”.

“Парад и голосование, безусловно, абсолютно неразрывные явления. Парад призван продемонстрировать, что Россия вышла из коронавирусной эпидемии, что все нормально и, значит, надо идти голосовать. Эта спешка не знаю, как у большинства, но у многих даже сторонников Путина вызывает вполне резонные вопросы. Что, у нас враг у ворот?! Почему нам этот парад обязательно провести 24 июня?” – уточнил Орешкин.

Он также добавил, что большинство аналитиков прекрасно понимают – парад выступает только прелюдией к референдуму по Конституции РФ. И это главная причина, почему с его проведением так спешат: голосование до осени откладывать нельзя.

“И это у многих создает ощущение такой нехорошей истории. Что парад делается не для того, чтобы, скажем, почтить память павших, почтить саму победу. А для достижения своих политических целей. Его просто подверстали под голосование, подверстали очень откровенно. И это не очень красиво”, – подвел итог Орешкин.