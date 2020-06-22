Черногория изгоняет пособников «русского мира» в рясах

На прошлой неделе Черногория сделал очень решительный шаг в вопросе политической и религиозной независимости. Речь идет о выдворении из страны священников, поддерживаемой Россией Сербской православной церкви (СПЦ), пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Те, кто тщательно следит за событиями, развивающимися в Черногории с декабря прошлого года, когда на всех уровнях законодательной и исполнительных систем страны прошел утверждение закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовое положение религиозных общин», по сути, представляющий собой стартовую площадку к автокефалии Черногорской церкви, прекрасно знают о дестабилизирующей роли СПЦ в социально-общественной обстановке», – пишет военно-политический обозреватель.

Организация массовых протестов, даже в период карантина, погромы и стычки с полицией, откровенная антигосударственная деятельность, и все это под чутким наблюдением «туристов» из России, представляющих собой кадровых офицеров ГРУ, это отнюдь не полный перечень антигосударственных действий, которые СПЦ реализовала за последние полгода в Черногории.

«По сути, будучи в Черногории такой же «пятой колонной» как и РПЦвУ в Украине, СПЦ пользуясь тотальной поддержкой силовых структур РФ, содействующих ей благодаря обширной агентурной сети на Балканах, репетирует сценарий, который вполне может быть разыгран в нашей стране», – подчеркивает Коваленко.

«Но, по настоящему, все границы были перейдены, когда президент Сербии Александр Вучич и Патриарх Сербский Ириней открыто, обратились к России с просьбой помочь «защитить» православие в Черногории! Эдакое сербское «Путин, помоги!», – добавил он.

В итоге, 19 июня полиция Черногории вручила протоиерею-ставрофору Янычу (гражданин Сербии), который «протоиереет» в приграничном с Сербией городе Плевля постановление о выдворении из страны до 26 июня и запрете въезда в течение следующих трех лет.

«Следующий на выдворение – протоиерей Синиш Смилич, гражданина Боснии и Герцеговины, проживающий в черногорском Ульцине», – отмечает Коваленко.

Оба этих протоиерея вели откровенную антигосударственную деятельность в Черногории, при этом, даже не будучи гражданами этой страны. А потому и не удивительно, что их выдворяют восвояси.

«Не исключено, что следствием таких жестких, но вполне адекватных, действий властей Черногории станет очередная волна контролируемых извне протестов. Но, в этой истории для нас должно быть показательно другое», – подчеркивает Коваленко.

В Черногории реализуется сценарий по дестабилизации страны на религиозной почве, который вполне может быть использован в ближайшем будущем в Украине.

«Но, зная уже методичку кремлевских кураторов наизусть, и понимая какие шаги могут быть предприняты «пятой колонной» у нас, не логичным бы было, использовать опыт Черногории и действовать на предупреждение угроз аналогичными методами?», – отмечает Коваленко.

«Есть над чем подумать», – подытожил он.