Кремль отправит главу «ЛНР» Пасечника в отставку

После парада победобесия в Москве в отставку могут отправить главу боевиков «ЛНР» Песечника. Кремль недоволен последними действиями своего ставленника.

Появилась информация, что главу оккупационной администрации «ЛНР» Леонида Пасечника могут снять с должности в ближайшее время. Кремль очень недоволен тем что возникли протесты шахтеров и Пасечник не смог с ними справиться, пишет Telegram-канал «Донбасский Кейс»

«Вчерашняя история с «народными мстителями», которые обещают вступиться за «права шахтеров» уже на международном уровне, имела свое продолжение», – говорится в сообщении Telegram-канала.

На ресурсе «Сxid.Info» было опубликовано то же письмо «Комитета освобождения Донбасса», с которым вчера уже могли ознакомиться читатели «Донбасского кейса», но есть и нечто новое.

«В нем указывается: катастрофическая ситуация, связанная с колоссальной задолженностью по зарплате шахтеров Луганской Народной Республики, привела в бедственное положение тысячи семей горняков», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, поскольку обещания руководства «недореспублики» погасить долги работникам четырех бастующих шахт, привлечь к ответственности виновных в разворовывании средств и прекратить противоправные действия местных силовиков против горняков и членов их семей выполнены не были, комитет требует от Леонида Пасечника в кратчайшие сроки обнародовать через средства массовой информации либо другие каналы общения с общественностью план решения данной проблемы.

«В случае дальнейшего игнорирования законных требований, шахтеры оставляют за собой право на протесты», – отмечается в сообщении.

Кроме того, оппозиционная сила «Комитет освобождения Донбасса» обращается к Организации Объединенных Наций (ООН), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Международному комитету Красного Креста (МККК) оказать влияние на власти Луганской Народной Республики с целью прекращения репрессий и актов запугивания в отношении горняков и членов их семей.

«Ситуация становится все интереснее и начала выходить на международный уровень, «Донбасский кейс» буде следить за ее развитием»», – подчеркивается в сообщении.

В тоже время стали известны и новые подробности этого дела. По всей видимости Кремль намерен поменять главу оккупационной администрации в Луганске. По имеющейся информации Леонионид Пасечник будет снят со своей должности после проведения в Москве парада победобессия.

«Ситуация…по имеющейся информации, вызывает негативную реакцию и недовольство в Москве, что ставит под вопрос дальнейшую судьбу Леонида Пасечника на посту Главы «ЛНР». Также, как стало известно изданию, окончательное решение по Главе «ЛНР» будет принято в Москве 25 июня после празднования 75-летия Великой Победы», – пишет агентсво «Сxid.Info».

«Вполне, кстати возможно. С протестами плохо справляется, с реструктуризацией шахт вопрос не решил и вообще, как говорится «целый комплекс» претензий. Что ж правда это или нет осталось ждать недолго», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.