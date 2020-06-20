Путинский парад, который никому не нужен

Путин пытается объединить народ не только на основе былой войны, но и вокруг нынешней войны, которую он ведет против Украины, Грузии, Сирии и Ливии.

Несколько десятков специально отобранных ветеранов, которым предстоит вместе с Путиным наблюдать за военным парадом, размещены в подмосковных санаториях. Сделано это, разумеется, не из соображений заботы о пожилых, заслуженных людях, а с целью помещения их на двухнедельный карантин.

Своеобразная групповая изоляция под наблюдением врачей должна гарантировать то, что никто из них не является носителем коронавируса. В день парада ветеранов прямиков доставят на Красную площадь чтобы они порадовались военной мощи России и оказанной им чести – находиться несколько часов в обществе главы государства.

Эту информацию на условиях анонимности рассказали Bloomberg несколько высокопоставленных российский чиновников. По словам источников информационного агентства, направить пожилых людей на карантин – это лишь часть тех строгих мер, которые используются для защиты жизни и здоровья Владимира Путина в условиях пандемии.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, объяснив пребывание пожилых людей в санаториях заботой об их же здоровье. Но если бы в Кремле и правда думали о ветеранах, то вообще не стали бы свозить их на этот никому не нужный парад.

Сам же Путин в последние месяцы лишь несколько раз показывался на публике, предпочитая находиться в своей секретной загородной резиденции. А те редкие чиновники, которым разрешается его посещать вынуждены, как стало недавно известно, предварительно проходить через специальный дезинфекционный туннель.

Просто в Кремле хорошо понимают – эпидемия в России не только не пошла на убыль, а скорее наоборот – выходит на новый, более высокий уровень. При этом, для простого народа изоляционные меры существенно ослаблены еще 9 июня, через несколько дней состоится парад, потом голосование «за обнуление». Получается, что карантин снят лишь для холопов, которые должны продолжать развлекать царя, «отплясывая» для него на никому не нужном параде и «обнуляя» президентские сроки на референдуме.

То, что парад нужен только Путину подтверждает и недавнее социологическое исследование, проведенное Независимой исследовательской группой Сергея Белановского. Результаты показывают, что россияне, в том числе преклонного возраста, вовсе не разделяют восторгов Путина от перспективы проведения парада. 72% опрошенных выступили против намеченного мероприятия, 80% от общего числа противников парада считают, что демонстрация военной мощи в современном мире неуместна, а само мероприятие – это устаревшая попытка власти объединить народ воспоминаниями о былых победах.

Проведение парада поддерживает лишь 15% опрошенных. Самым большой и неприятной неожиданностью для власти оказалось то, что против парада выступает 9 из 10 опрошенных российских пенсионеров.

Резюмируя итоги опроса, социолог Анастасия Никольская на своей странице в Facebook отметила: «Путин и его окружение не понимают, или не хотят понимать, что мир меняется. Сегодня уже не уместно бряцать оружием в ложной надежде, что это поможет укрепить их собственную власть».

На самом деле ситуация еще хуже, ведь Путин пытается объединить народ не только на основе былой войны, но и вокруг нынешней, которую он ведет против народов Украины, Грузии, Сирии и Ливии…