Беларусь и Россия начали войну компроматов

Над двусторонними отношениями РФ и Беларуси все больше сгущаются тучи. Накануне визита Лукашенко на парад Победы между РФ и РБ началась война компроматов.

Удивительно наблюдать за тем, как президент Республики Беларусь готов на всех порах мчаться на парад Победы в Москву, намеченный на 24 июня, в то время как Россия на порядок увеличила свою гибридную деятельность на территории РБ, в том числе и против несменного президента республики., пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко

«Более того, после задержания в Беларуси подполковника российской полиции в отставке Андрея Новикова, которого обвинили в подготовке и организации беспорядков во время выборов президента РБ, а так же обвинений Минском «Газпрома» во вмешательстве в саму предвыборную компанию, начались планомерные атаки со стороны российских информационных площадок, не только на Александра Лукашенко, но и членов его семьи», – пишет военно-политический обозреватель.

В частности, идут информационные атаки на старшего сына, Виктора Лукашенко.

«Так, через российские площадки с недвусмысленным кураторских составом, в открытый доступ была слита информация о том, что на счетах Виктора Лукашенко в швейцарском Credit Suisse в 2012 году находилось более $840 млн, что составляет почти 1,5% от ВВП Беларуси», – отмечает Коваленко.

Данный слив весьма показателен. Показателен тем, что сразу после предъявления Беларусью претензий гибридной соседке, она задействовала свой ресурс по дискредитации президента Беларуси.

«Причем использовали компромат восьмилетней давности – 2012 года. А ведь, восемь лет назад, отношения РБ и РФ были намного лучше, нежели в нынешних реалиях. И, как же это неожиданно, слежка за счетами сына Лукашенко шла полным ходом ещё тогда», – подчеркивает Коваленко.

То есть, братская, дружественная и союзная Россия, одной рукой поглаживая Александра Григоровича, другой ловко загибала звенья на цепочке, на которую сейчас президента РБ и садят.

«И вправду, показательно. Особенно с учётом с того, что на сегодняшнем совещании в Минске, Александр Лукашенко сообщил о предотвращении планов по дестабилизации Беларуси, отметив следующее: «Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», – подчеркивает Коваленко.

«Кукловоды за пределами Беларуси? А не пора ли отменять визит на парад или…?», – подытожил Коваленко