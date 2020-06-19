«Л/ДНР» – хотели «угольную Швейцарию», а получили «репрессивную Северную Корею»

Забастовка проходила под тотальным контролем со стороны властей «ЛНР». Режим на территории квазигосударства можно охарактеризовать как полицейский.

Еще с конца 80-х годов прошлого столетия у элиты рабочего класса – шахтеров, крепко вошло в привычку добиваться реализации своих социальных прав и выполнения работодателями своих обязательств путем забастовок (страйков).

Не выплачивают зарплату, ухудшились условия труда, не индексируют пенсии и т.д. – получите страйк.

Право на забастовку – это основоположная норма трудового законодательства любой развитой страны, как и право на оплату труда – норма, задекларированная в большинстве конституций стран мира.

Этими полностью правовыми методами пытались руководствоваться шахтеры так называемого «Л/ДНР». 5 июня 2020 года на шахте «Комсомольская» (крупнейшая на Донбассе) вспыхнула забастовка. Более 100 горняков шахты «Комсомольская» отказались подниматься из забоя.

Работники шахты требовали рассчитаться с ними по задолженности в выплате зарплаты за три месяца. Одновременно с этим шахтеры написали письмо министру угольной промышленности «ЛНР» Павлу Мальгину, в котором изложили требования выплатить зарплату за весенний период.

Однако, руководство «ЛНР» вместо того, чтобы удовлетворить требования шахтеров, предпочло подавить волю своего населения неконституционным путем, грубо нарушив основные права человека.

С целью предотвращения распространения информации о забастовке в сети Интернет, а также препятствию координации действий бастующих по всему «ЛНР» была заблокирована соцсеть «ВКонтакте», включая сайт «Русская весна», на котором тоже была размещена информация о начавшейся забастовке. «ВКонтакте» была заблокирована единственным поставщиком интернет-трафика в «ЛНР» ГУП «Лугаком». Кроме того, алчевский провайдер «Matrix» (который охватывает не только Алчевск, но и Брянку, Стаханов) заблокировал сайт видеохостинга «YouTube». Во всех населенных пунктах вблизи шахт наблюдались перебои в работе мобильной связи операторов «Водафон» и «МТС».

06 июня на шахту приехал глава «Восток-Угля» Шатохин с обещаниями выплатить зарплату постепенно, ссылаясь на отсутствие необходимой суммы у предприятия. Шахтеры не приняли изложенные условия и продолжили забастовку. Несмотря на обещания «министр угольной промышленности ЛНР» Павел Мальгин не приехал на место забастовки для проведения переговоров по урегулированию конфликта.

Для контроля над ситуацией, на место событий приехали представители «генеральной прокуратуры» и «министерства государственной безопасности» (МГБ). 7 июня, по распоряжению Шатохина, шахту «Комсомольская» оцепила «народная милиция», которая силовыми методами препятствовала семьям бастующих передавать воду и еду шахтерам.

В тот же день главный санитарный врач «республики» Дмитрий Докашенко объявил, что в Антрацитовском районе вводится жесткий карантин, якобы связанный с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. Город Антрацит был полностью перекрыт, въезд/выезд из него был ограничен, отменили автобусное движение, был объявлен комендантский час, город начал патрулироваться военными, «карантинный режим» обеспечивался разгоном мирных граждан по домам.

В Антраците начались задержания людей по подозрению в поддержке шахтеров и планировании или организации забастовочных движений на других шахтах. МГБ прокомментировало аресты людей как попытки провокации со стороны иностранных спецслужб. Со слов МГБ «пользуясь сложной экономической ситуацией в Донбассе, иностранные спецслужбы и некоммерческие организации пытаются дестабилизировать ситуацию в республике».

Пытки в свою очередь отрицаются. По состоянию на сегодня, судьба 12 задержанных людей остается неизвестной. Также, представители МГБ совершили аресты активистов в г. Краснодон, Ровеньки, Красный Луч, Белореченск.

С целью предотвращения новой волны протестов, в Ровеньках оцепили шахту «Фрунзе». Также 8 июня работа на шахте «Белореченская» была прекращена, шахтеры не были допущены на предприятие.

Утром 9 июня горняки шахты «Комсомольская» выдвинули новые требования: глава оккупационной администрации «ЛНР» Леонид Пасечник должен выступить по телевидению, пообещать бастующим и членам их семей неприкосновенность и выплатить все долги.

12 июня, лишь только спустя 7 дней, бастующие получили от главы «ЛНР» Пасечника обещанные гарантии безопасности – правоохранительным органам «ЛНР» было дана команда «о запрете уголовного и иного преследования трудового коллектива шахты «Комсомольская» и членов их семей».

Как видим, забастовка проходила под тотальным контролем со стороны властей «ЛНР». Сформировавшийся режим на территории квазигосударства можно охарактеризовать не иначе, как полицейский.

Олигархия «ЛНР» в лице Шатохина располагает безукоризненной поддержкой со стороны силовых структур, готовой прибегнуть к силовым, неконституционным методам решения конфликтов. Ситуация с забастовкой шахтеров раскрыла репрессивную управленческую модель правления в «Л/ДНР», направленную на пренебрежение человеческими свободами и правами в попытке удержать ранее захваченную власть в своих руках.