Российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин, который в 2014 году захватил Славянск и начал войну на Донбассе, открыто заявил, что руководство “республиками” на Донбассе назначается Кремлем.

Об этом на своем youtube-канале рассказал известный блогер Денис Казанский (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

“Без прямого выбора Кремлем людей, никого там не назначают. Это относится как к Пасечнику, так и к Пушилину, и относилось к Захарченко и Плотницкому. Этих людей конкретно назначали из Кремля и в этом никакого секрета нет”, – процитировал он Гиркина.

“Понятно, что все это уже никакая не сенсация давно, это понятно, это известно. Но всегда стоит подчеркнуть и отметить, когда этот же факт признает непосредственно россиянин. Причем не просто какой-то там диванный эксперт. А это признает человек, который фактически является основателем группировки “ДНР”, который начинал войну и сейчас проходит по делу о сбитом “Боинге”. Игорь Гиркин явно не чужд этим процессам и если уже он это говорит, то понятное дело, что он знает, о чем он говорит”, – подчеркнул Казанский.

По его словам, после подобных признаний пророссийские украинские политики, которые продолжают ходить на телеэфиры и позориться там, рассказывая о гражданской войне в Украине, выглядят блаженными.

“Я на днях видел эфир с Шуфричем и он там бился в своих припадках, брызгал слюнями и рассказывал опять, что России на Донбассе нет. И знаете, мне уже просто откровенно смешно за этим смотреть, потому что хочется реально Гиркина в этот эфир запустить, чтобы он этому Шуфричу дал пощечину и сказал: “Мудила, твоя методичка уже устарела давно, хватит, не позорься, прекращай это делать, потому что сами россияне в открытую признаются – да, мы там есть, никакие это не представители Донбасса, конечно же они назначаются все из Москвы, у них уже паспорта российские”, – подвел итог блогер.

Как ранее писал politua, Денис Казанский рассказал, как российское телевидение зачищает боевиков “Л/ДНР” на Донбассе.