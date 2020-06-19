Для шахтеров «ЛНР» ищут международной поддержки

История с «народными мстителями», которые обещают вступиться за «права шахтеров», сегодня имела свое продолжение. Ситуация выходит на международный уровень.

«После открытого письма главе «ЛНР» Леониду Пасечнику с требованиями решить проблемы горняков, в социальных сетях появилось новое обращение «Комитета освобождения Донбасса», пишет Telegram-канал «Донбасский Кейс».

«В нем указывается: катастрофическая ситуация, связанная с колоссальной задолженностью по зарплате шахтеров Луганской Народной Республики, привела в бедственное положение тысячи семей горняков», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Вместе с тем, поскольку обещания руководства «недореспублики» погасить долги работникам четырех бастующих шахт, привлечь к ответственности виновных в разворовывании средств и прекратить противоправные действия местных силовиков против горняков и членов их семей выполнены не были, комитет требует от Леонида Пасечника в кратчайшие сроки обнародовать через средства массовой информации либо другие каналы общения с общественностью план решения данной проблемы.

«В случае дальнейшего игнорирования законных требований, шахтеры оставляют за собой право на протесты», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Кроме того, оппозиционная сила «Комитет освобождения Донбасса» обращается к Организации Объединенных Наций (ООН), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Международному комитету Красного Креста (МККК) оказать влияние на власти Луганской Народной Республики с целью прекращения репрессий и актов запугивания в отношении горняков и членов их семей.

«Ситуация становится все интереснее и начала выходить на международный уровень, «Донбасский кейс» буде следить за ее развитием»», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.