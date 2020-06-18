На смену аннексии Крыма пришла его “колонизация”

Россия массово переселяет своих граждан на полуостров

Преступная “колонизация” Россией незаконно аннексированного Крыма в настоящее время является одной из самых главных проблем, с которыми столкнулась Украина. С момента начала оккупация РФ незаконно переселила на оккупированный полуостров свыше трехсот тысяч своих граждан.

Об этом во время онлайн-дискуссии заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич. По его словам, сейчас Кремль незаконно проводит изменения демографического состава населения в аннексированном Крыму.

При этом оккупационная администрация всеми возможными методами вынуждает лиц, которые представляют угрозу дальнейшей оккупации, покинуть полуостров.

На место выселенных, сбежавших или арестованных украинских граждан Россия переселяет в Крым военнослужащих с их семьями, сотрудников правоохранительных органов и чиновников. Главная цель этих перемещений – увеличение доли лояльного населения.

“Кроме того, РФ переводит граждан Украины из Крыма на постоянное место жительства на территории РФ. В частности, официальных сотрудников правоохранительных органов Украины”, – добавил Кориневич.

Как сообщал politua, Европейский Союз продлил санкции против России, введенные из-за аннексии Крыма.