Зачем Пушилину митинг протеста в Донецке?

Власти «ДНР» пошли на очень рискованный шаг. В Донецке оккупационными властям разрешен митинг протеста, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России

«Знакомые сообщают удивительные вещи из «ДНР». Сегодня, 18.06.2020 в 12-00 на площади Ленина в Донецке будет проводиться официально разрешенный властями «ДНР» митинг с требованиями открыть КПВВ», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Telegram-канал задается вопрос в чем причина такого «либерализма» оккупационных властей в Донецке. Почему Пушилин «отважился» на такой шаг.

«А что же случилось? Украинская сторона еще неделю назад для экстренных случаев открыла два пункта пропуска. Но фактически проехать никто не может, так как «глава «ДНР»» Денис Пушилин заявил, что в «связи с бушующим в Украине коронавирусом, мы КПВВ открывать не намерены», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Есть серьезные основания сомневаться в искренности намерений оккупационных властей. Причем эти основания весьма серьезные.

«А теперь власти разрешают митинг, который фактически направлен против руководителей «ДНР», не открывающих пункты пропуска для выезда населения «ДНР» в ненавистную ими Украину? Не верю?», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала

И все же можно даже подумать, что действительно в «недореспублике» установили «демократию». Вот только обычная деятельность оккупационных властей всегда показывает полную привязку к российским реалиям, где как известно демократии нет.

«Может власти «ДНР» хотят показать, что в недореспублике демократия, и все, что требует народ, власть все выполняет? Как-то не совсем вериться, зная, что совсем недавно власти «ДНР» подбивали население на выступления против Украины», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«Призывали людей массово обращаться в различные международные организации с обвинениями в адрес Украины, яко бы не открывающей КПВВ. И это всем понятно было. А тут?», – уточняется в сообщении Telegram-канала.

Из-за этой самой реальности «русского мира» данной в ощущения и бунтует народ в ОРДЛО. И оккупационные власти это очень хорошо понимают.

«Учитывая, что в «ДНР» предприятия остановлены и разграблены, работы нет, качественных лекарств для лечения, особенно СОVID-19 нет, пенсий и пособий украинских нет, чисто психологически жить в оккупации в мышеловке очень тяжело и народ взбунтовался?», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

«Скорее всего, денеэровские власти уловили настроения обозленного жизнью в резервации народа и решили сыграть на опережение, чтобы не спровоцировать массовые выступления наподобие шахтеров в ЛНР», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

И тут не следует забывать о сильном влиянии кремлевских кураторов на руководство «недореспублики». Похоже в Кремле задумали окончательно слить проворовавшегося Пушилина.

«Но поскольку в «ДНР» все делается по указке из Кремля, то в их благородство не верится. Вероятнее всего, это игры российских кураторов, которые могут подбивать людей на бунт, преследуя цель -окончательно слить Пушилина», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«Но может это «последнее сражение» Суркова, решившего взять реванш и помочь своему ставленнику ДенисуПушилину? Посмотрим», – уточняется в сообщении Telegram-канала.

Однако, весь народный гнев могу повернуть в привычную сторону. Как всегда власти «недореспублики» обвинят во всех Украину.

«Только, скорее всего, разрешенный властями «ДНР» митинг, плавно превратиться в антиукраинский. Будут рассказывать, какая плохая и бесчеловечная Украина, заблокировавшая свой же народ. Будут представители-наблюдатели ОБСЕ с российскими паспортами во внутреннем кармане», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Разыграю конечно и карту очередных «распятых мальчиков». Как известно, – российская пропаганда работает по давно заведенным шаблонам.

«По сценарию, будут плачущие женщины с детьми и старики, возмущенные бесчеловечностью украинских властей, не пускающих «своих людей на свою территорию», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

И ведь никто даже не поднимет вопроса против российской оккупации и фактическом управление из Кремля.

«Только никто не скажет, что выехать эти люди хотят из оккупированной Россией территории, где в обиходе российский рубль и большая часть населения уже получила российские паспорта, став гражданами РФ», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Резюмируя, Telegram-канал напоминает о том, что все «политические» кремлевских кураторов оборачиваются большой кровью.

«В любом случае, все это – игры кремлевских кукловодов, превративших людей в оккупации в инструмент для своих манипуляций. Вот только их игры, как всегда, на крови», – подытожил в сообщении Telegram-канала.