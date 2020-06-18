Голосование по поправкам в российскую Конституцию пройдет в РФ и на территории аннексированного Крыма с 25 июня по 1 июля. По замыслу Кремля, это должно засвидетельствовать “всенародную поддержку” продления пребывания у власти Владимира Путина.

Вот только россияне отнюдь не рады приобретению вечного правителя, пишет “Информационное сопротивление”. Все последние дни круглые сутки телевидение, пресса, радио и интернет-СМИ в России пытаются убедить россиян, что поправки к основному закону помогут повысить пенсии, увеличить зарплаты, улучшить образование, а также защитят не известно от кого русский язык, укрепят обороноспособность страны, и наконец, вернут российскому народу веру в Бога! Вот именно так, и никак не меньше!

Столь необычная и даже унизительная для Путина форма агитации, которая пытается спрятать “обнуление сроков” президента за дымовой завесой абсолютно второстепенных поправок к основному закону, избрана кремлевскими пропагандистами не просто так. Им приходится стыдливо прятать истинную цель в красивую обертку, запрещать контрагитацию на законодательном уровне, придумывать электронное голосование, растягивать процесс волеизъявление на неделю и даже обещать денежные призы за голос.

Вот только у Путина не было бы ни единого шанса получить всенародное одобрение поправок в Конституцию, если бы голосование проводилось честно. Об этом свидетельствуют данные социологических опросов и Кремль прекрасно это понимает. Это в Кремле прекрасно понимают. Так еще в апреле telegram-канал “Незыгарь”, который многие связывают с управлением внутренней политики при администрации президента России, отмечал, что население крайне отрицательно воспринимает идею сохранения Путина на президентском посту и при голосовании большинство избирателей отдадут свой голос против.

Разумеется, это не помешает помешает ЦИКу нарисовать нужный Путину результат. Но проблема в том, что если подавляющее большинство участников референдума проголосует против, то оглашение итоговых данных с традиционными “137% – за” может стать началом полномасштабных массовых протестов по всей РФ.

Однако и отказаться от референдума Кремль не может. Ведь Путину нужна хоть какая-то, пусть и фальшивая, народная легитимизация возведения его на престол. Поэтому окружение президента сейчас в сложном положении. Добиться одобрения “обнуления” без фальсификаций – нельзя, провалить референдум – нельзя. По сути, у российской власти нет выбора – им придется рисовать именно те цифры, которые ожидает Путин, а это примерно на 65-67% голосов “за”.

С социологической точки зрения также полезно будет взглянуть на ряд анонимных опросов, которые в последнее время устраивают популярные в РФ telegram-каналы.

Например, на telegram-канале руководителя “Эхо Москвы” Алексея Венедиктова из 35,2 тысяч ответивших, лишь 5% готовы поддержать поправки в Конституцию. 58% — против, 27% — не пойдут голосовать, а 8% — еще думают.

А вот опрос telegram-канала “Незыгарь”, где проголосовало 70,2 тыс. человек, показывает, что 50% читателей канала против поправок в Конституцию, 31% — не собирается идти голосовать, и только 19% планируют проголосовать за путинское “обнуление сроков”.

Разумеется, такие опросы не являются полноценными социологическими исследованиями, но из-за значительного массива опрошенных они вполне способны показать наличие опасных для российской власти тенденций. С учетом всего вышеперечисленного можно с уверенностью говорить, что Кремлю придется прибегнуть к массовым фальсификациям результатов голосования, если они хотят получить столь желанные своим лидером поправки в Конституцию.

Ранее politua рассказывал о том, к чему может привести “обнуление сроков” Путина.