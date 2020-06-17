Нелегитимный «обнулятор» для хозяина Кремля

Голосование по Конституции Российской Федерации предопределенно будет не только фальсифицированным, но и нелегитимным. Путин толкает страну к краху.

Ровно две недели осталось россиянам до решающего в их жизни голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Российской Федерации, которая после распада СССР стала главной надеждой на новое обустройство страны для многих жаждущих перемен русских, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Надеждой, что став россиянами, они приблизятся к цивилизованному сообществу, а не продолжат свое жалкое волочение в иной формации совковых рабов. Однако…», – пишет военно-политический обозреватель.

Однако, с учетом поэтапного и планомерного преобразования самой Российской Федерации в одну из версий КНДР и нивелирования ценности жизни среднестатистического россиянина как такового, что ярко продемонстрировал коронавирусный кризис, говорить о том, что в итоге это государственное образование не привело своих граждан к статусу иной формации, кроме как тех же совковых рабов.

«И на фоне глобальной лжи относительно эпидемиологической ситуации в стране, а так же уже предопределенных итогов голосования, которое у всех на слуху, сами же россияне начинают осознавать свой статус, бесправного и дрожащего существа», – отмечает Коваленко.

Ведь, казалось бы, голосование еще даже не началось, а в российских магазинах на полках уже можно увидеть новую Конституцию страны.

«Конституцию, за которую еще ни один россиянин не проголосовал!», – подчеркивает Коваленко.

«Между тем, в социальных сетях, в том числе являющихся исконно российскими и находящимися под контролем соответствующих структур, становятся популярными недвусмысленные опросы, посвященные предстоящим выборам», – добавил он.

И, невероятно, но готовых проголосовать за изменения в Конституцию – минимум. Да и не только речь про социальные сети. Социологические опросы, организаций с многолетним опытом на этом поприще, давно сигнализируют о том, что доверия российским властям – нет!

«И как быть? А все предельно просто. Россию ждет самая масштабная фальсификация за все время ее существования», – отмечает Коваленко.

Фальсификация, в которой примут участие не только граждане России, но и представители оккупированных территорий, которых волей или неволей, но заставят пойти на выборы.

«Разумеется, эти лишние голоса помогут в определенном смысле добить нужные голоса, но в действительности, участие этих граждан в данном голосовании, нивелирует его как таковое. Оно становится нелегитимным, по сути», – подчеркивает Коваленко.

Таким образом, в ближайшее время, россияне получат не только Конституцию, принятую на базу масштабнейшей фальсификации, но и де-факто и де-юре, нелегитимную, из-за участия в ней людей, с недействительным гражданством.

«Что тут скажешь. Соседи россияне, добро пожаловать в КНДР 2.0. Две недели, отсчет пошел», – подытожил Коваленко.